Допомога США для України. Демократи наважилися на безпрецедентний крок

Демократи в Палаті представників неочікувано для всіх вирішили відступити від звичних політичних норм у США, щоб врятувати пакет зовнішньої допомоги, зокрема й Україні, який запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон.
Демократи США продовжують боротьбу за допомогу для України
Як вдалося дізнатися Axios, останні події вказують на те, що розколота і крихітна більшість Республіканської партії в Палаті представників де-факто змінилася на щось схоже на двопартійну коаліцію.
За словами журналістів, 4 демократи в Комітеті з питань регламенту Палати представників проголосували разом з п'ятьма республіканцями, що входять до складу комітету, за просування пакету з чотирьох законопроєктів для голосування в залі засідань Палати представників.
Що важливо розуміти, таке неочікуване рішення з боку демократів було необхідним, адже троє правих прихильників жорсткої лінії Республіканської партії — Томас Массі, Ральф Норман і Чіп Рой — проголосували проти винесення законопроєктів на голосування.
Попри це, без голосів демократів подальший розгляд проєктів був би неможливим.
Що наразі відомо про запропонований Палатою представників проєкт допомоги Україні,
Палата представників Конгресу США уже опублікувала 3 окремі документи щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Зокрема, законопроєкт щодо допомоги Україні вимагає від Державного департаменту США та Міноборони упродовж 45 днів з моменту ухвалення представити стратегію щодо подальшої підтримки Києва Вашингтоном.
У вказаному проєкті закріплене фінансування допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів.
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