Допомога США для України. Демократи наважилися на безпрецедентний крок

Демократи в Палаті представників неочікувано для всіх вирішили відступити від звичних політичних норм у США, щоб врятувати пакет зовнішньої допомоги, зокрема й Україні, який запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон.

Демократи США продовжують боротьбу за допомогу для України

Як вдалося дізнатися Axios, останні події вказують на те, що розколота і крихітна більшість Республіканської партії в Палаті представників де-факто змінилася на щось схоже на двопартійну коаліцію.

За словами журналістів, 4 демократи в Комітеті з питань регламенту Палати представників проголосували разом з п'ятьма республіканцями, що входять до складу комітету, за просування пакету з чотирьох законопроєктів для голосування в залі засідань Палати представників.

Що важливо розуміти, таке неочікуване рішення з боку демократів було необхідним, адже троє правих прихильників жорсткої лінії Республіканської партії — Томас Массі, Ральф Норман і Чіп Рой — проголосували проти винесення законопроєктів на голосування.

Попри це, без голосів демократів подальший розгляд проєктів був би неможливим.

Комітет з питань регламенту, як правило, складається з лояльних до керівництва членів, які слухняно голосують згідно з партійною лінією при винесенні законопроєктів на розгляд сесійної зали, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що наразі відомо про запропонований Палатою представників проєкт допомоги Україні,

Палата представників Конгресу США уже опублікувала 3 окремі документи щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Зокрема, законопроєкт щодо допомоги Україні вимагає від Державного департаменту США та Міноборони упродовж 45 днів з моменту ухвалення представити стратегію щодо подальшої підтримки Києва Вашингтоном.