Помощь США для Украины. Демократы решились на беспрецедентный шаг

Демократы в Палате представителей неожиданно всем решили отступить от привычных политических норм в США, чтобы спасти пакет внешней помощи, в том числе и Украине, который предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Демократы США продолжают борьбу за помощь для Украины
Как удалось узнать Axios, последние события указывают на то, что расколотое и крохотное большинство Республиканской партии в Палате представителей де-факто изменилось на нечто похожее на двухпартийную коалицию.
По словам журналистов, 4 демократа в Комитете по вопросам регламента Палаты представителей проголосовали вместе с пятью входящими в состав комитета республиканцами за продвижение пакета из четырех законопроектов для голосования в зале заседаний Палаты представителей.
Что важно понимать, такое неожиданное решение со стороны демократов было необходимо, ведь трое правых сторонников жесткой линии Республиканской партии — Томас Масси, Ральф Норман и Чип Рой — проголосовали против вынесения законопроектов на голосование.
Несмотря на это, без голосов демократов дальнейшее рассмотрение проектов было бы невозможным.
Что известно о предложенном Палатой представителей проекте помощи Украине
Палата представителей Конгресса США уже опубликовала 3 отдельных документа о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В частности, законопроект о помощи Украине требует от Государственного департамента США и Минобороны в течение 45 дней с момента принятия представить стратегию дальнейшей поддержки Киева Вашингтоном.
В указанном проекте закреплено финансирование помощи Украине в размере 61 млрд. долларов.
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