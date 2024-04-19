Помощь США для Украины. Демократы решились на беспрецедентный шаг

Демократы в Палате представителей неожиданно всем решили отступить от привычных политических норм в США, чтобы спасти пакет внешней помощи, в том числе и Украине, который предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Демократы США продолжают борьбу за помощь для Украины

Как удалось узнать Axios, последние события указывают на то, что расколотое и крохотное большинство Республиканской партии в Палате представителей де-факто изменилось на нечто похожее на двухпартийную коалицию.

По словам журналистов, 4 демократа в Комитете по вопросам регламента Палаты представителей проголосовали вместе с пятью входящими в состав комитета республиканцами за продвижение пакета из четырех законопроектов для голосования в зале заседаний Палаты представителей.

Что важно понимать, такое неожиданное решение со стороны демократов было необходимо, ведь трое правых сторонников жесткой линии Республиканской партии — Томас Масси, Ральф Норман и Чип Рой — проголосовали против вынесения законопроектов на голосование.

Несмотря на это, без голосов демократов дальнейшее рассмотрение проектов было бы невозможным.

Комитет по вопросам регламента, как правило, состоит из лояльных к руководству членов, которые послушно голосуют согласно партийной линии при вынесении законопроектов на рассмотрение сессионного зала, — сказано в сообщении. Поделиться

Что известно о предложенном Палатой представителей проекте помощи Украине

Палата представителей Конгресса США уже опубликовала 3 отдельных документа о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В частности, законопроект о помощи Украине требует от Государственного департамента США и Минобороны в течение 45 дней с момента принятия представить стратегию дальнейшей поддержки Киева Вашингтоном.