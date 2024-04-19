Палата представителей США сделала первый шаг для принятия законопроекта о помощи Украине

Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о помощи Украине, а также Израилю и Тайваню.

Палата представителей вынесет на голосование помощь Украине

Это процедурное голосование — оно позволяет вынести законопроекты для голосования в Палате представителей.

За вынесение законопроекта проголосовали 366 конгрессменов, при минимальном количестве в 218. Против высказались 94.

Теперь 20 апреля Палата будет голосовать за четыре законопроекта об иностранной помощи и противодействии России, Ирану и Китаю.

Также члены Палаты рассмотрят поправки, прошедшие процедурный комитет.

Среди поправок, допущенных к законопроекту о помощи Украине, две предлагают исключить невоенную помощь, одна предлагает заменить все суммы на нуле (авторкой является трампистка Марджори Тейлор Грин), четвертая предлагает запретить тратить экономическую помощь на правительственные зарплаты.

Пакет помощи Украине

Пакет предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов в помощь Украине.

Из 60,84 млрд долларов, 23,2 млрд долларов будут использованы на пополнение американских вооружений, запасов и средств защиты.

Голосование пройдет вечером 20 апреля.

Если пакет пройдет Палату, за него должны проголосовать в Сенате, затем его должен утвердить президент США Джо Байден.