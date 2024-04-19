Палата представників США зробила перший крок для ухвалення законопроєкту про допомогу Україні

Палата представників США проголосувала за винесення на розгляд законопроєкту про допомогу Україні, а також Ізраїлю та Тайваню.

Палата представників винесе на голосування допомогу Україні

Це голосування процедурне — воно дозволяє винести законопроєкти для голосування у Палаті представників.

За виніс законопроєкту проголосували 366 конгресменів, при мінімальній кількості у 218. Проти висловились 94.

Тепер 20 квітня Палата буде голосувати за чотири законопроєкти про іноземну допомогу та протидію Росії, Ірану та Китаю.

Також члени Палати розглянуть поправки, які пройшли процедурний комітет.

Серед поправок, які допустили до законопроєкту про допомогу Україні — дві пропонують виключити невійськову допомогу, одна пропонує замінити всі суми на нулі (авторкою є трампістка Марджорі Тейлор Ґрін), четверта пропонує заборонити витрачати економічну допомогу на урядові зарплати.

Пакет допомоги Україні

Пакет передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні.

З 60,84 млрд доларів, 23,2 млрд доларів буде використано на поповнення американських озброєнь, запасів і засобів захисту.

Голосування відбудеться ввечері 20 квітня.

Якщо пакет пройде Палату, за нього мають проголосувати у Сенаті, потім його має затвердити президент США Джо Байден.