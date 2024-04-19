В Міноборони США вже готують новий пакет військової підтримки України в очікуванні схвалення Конгресом додаткового фінансування допомоги.

Що відомо про підготовку Пентагону до відправки військової допомоги Україні

Журналісти зазначають, що мова йде про відправку артилерійських систем та засобів ППО.

За інформацією інших джерел, у Білому домі ще не ухвалили остаточне рішення про те, наскільки великим буде новий пакет допомоги Україні.

Але чиновники Міністерства оборони працюють над створенням пакета американського обладнання, яке можна буде швидко пройти через бюрократичний процес, щойно закон буде ухвалено та підписано президентом, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, частина озброєнь США вже розміщена на складах у країнах ЄС і чекає негайної відправки в Україну.

Журналісти додають, що деякі озброєння можуть потрапити до України протягом лічених днів, на відправку інших знадобляться тижні.

Що кажуть у Пентагоні

Речник Міноборони США Патрік Райдер не став коментувати, які конкретно озброєння можуть потрапити до нового військового пакета Україні.

Але, за його словами, у США є дуже надійна логістична мережа, яка дає змогу переміщати матеріальні засоби дуже швидко. Може йтися про кілька днів.

Що кажуть у Конгресі США

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер пообіцяв швидке схвалення проектів щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню після їхнього розгляду Палатою представників.

Якщо Палата представників відправить пакет законопроектів щодо національної безпеки, ми швидко відправимо його президенту США Джо Байдену, — зазначив Шумер. Поширити

Він висловив сподівання на підтримку запропонованих спікером Палати представників Майком Джонсоном проектів щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Шумер нагадав, що цього тижня провів зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.