Сенат США должен рассмотреть принятый Палатой представителей проект по финансированию помощи Украине уже 23 апреля.
Что известно о рассмотрении Сенатом проекта помощи Украине
По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, кроме проекта помощи Украине, также будут рассмотрены проекты поддержки Израиля и Тайваня.
Подчеркивается, что Сенат уже одобрил отдельные законодательные акты.
Это сделало путь документа к президентскому столу, где его должен подписать Джо Байден, "достаточно простым".
Как в США и Украине реагируют на одобрение в Палате представителей помощи Украине
Президент США Джо Байден приветствовал одобрение Палатой представителей проектов по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В частности, американский лидер выразил благодарность представителям обеих партий Конгресса и спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону.
Президент США отметил, что сейчас "чрезвычайно неотложный момент", когда Украина подвергается непрерывным бомбардировкам со стороны России, а Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана.
Приветствовал решение Палаты представителей Конгресса США и президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он назвал это решение "давно назревшим".
Как рассказал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмигаль, общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.
По его словам, эти средства будут потрачены на следующие направления:
49,9 млрд — оборонные расходы;
7,8 млрд — потенциальная бюджетная поддержка;
1,57 млрд — экономическая помощь;
400 млн — в защиту границ и гуманитарное разминирование.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter назвал голосование в Палате представителей США "плохим днем для Путина".
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