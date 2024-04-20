Что известно о рассмотрении Сенатом проекта помощи Украине

По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, кроме проекта помощи Украине, также будут рассмотрены проекты поддержки Израиля и Тайваня.

Подчеркивается, что Сенат уже одобрил отдельные законодательные акты.

Это сделало путь документа к президентскому столу, где его должен подписать Джо Байден, "достаточно простым".

Как в США и Украине реагируют на одобрение в Палате представителей помощи Украине

Президент США Джо Байден приветствовал одобрение Палатой представителей проектов по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В частности, американский лидер выразил благодарность представителям обеих партий Конгресса и спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону.

Президент США отметил, что сейчас "чрезвычайно неотложный момент", когда Украина подвергается непрерывным бомбардировкам со стороны России, а Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана.

Я призываю Сенат быстро направить этот пакет на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения его срочных потребностей на поле боя, — отметил Байден. Поделиться

Приветствовал решение Палаты представителей Конгресса США и президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он назвал это решение "давно назревшим".

Как рассказал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмигаль, общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.

По его словам, эти средства будут потрачены на следующие направления:

49,9 млрд — оборонные расходы;

7,8 млрд — потенциальная бюджетная поддержка;

1,57 млрд — экономическая помощь;

400 млн — в защиту границ и гуманитарное разминирование.

Ожидаем успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в ближайшие дни. Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности, дальнобойного и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании наиболее приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего, критической инфраструктуры, — подчеркнул глава украинского правительства. Поделиться

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter назвал голосование в Палате представителей США "плохим днем для Путина".