Палата представителей США поддержала выделение более 60 млрд долл помощи Украине

Палата представителей США одобрила помощь Украине

Американские конгрессмены поддержали законопроект о предоставлении Украине финансовой поддержки на сумму более 60 млрд долл.

Об этом стало известно по трансляции голосования в Палате представителей.

Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом и затем подписан президентом США Джо Байденом.

Законопроект о помощи Украине поддержало большинство конгрессменов в Палате представителей.

В целом "за" помощь Украине проголосовали 311, "против" — 111, "воздержались" — 8. Поделиться

От Республиканской партии "за" помощь Украине проголосовали 100, "против" — 111 "воздержались" — 6.

От Демократической партии "за" помощь Украине проголосовали 210, "против" — 0, "воздержались" — 3.

Поправки к законопроекту предлагали представители Республиканской партии. Все они были отклонены.

Что в законопроекте об Украине

Общий размер законопроекта о помощи Украине, который инициировал спикер-республиканец Палаты представителей Майк Джонсон составляет 60,84 млрд дол. Треть этих средств, именно 23,2 млрд долл., останутся в США и будут потрачены на пополнение американских запасов.

Куда потратят остальные средства:

13,8 млрд долл — на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины;

11,3 млрд долл — на текущие военные операции США в Европе;

26 млн долл — на продолжение надзора и подотчетности с помощью Украины.

Также в рамках этого законопроект Украина получит в кредит 7,85 млрд долл. прямой финансовой помощи государственному бюджету. Этот кредит будет вправе списать американский президент, но только после выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года.

Кроме того, законопроект обязывает президента США немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но президент имеет право отказаться, если эта передача может навредить национальной безопасности Штатов. Поделиться

Когда окончательно примут законопроект о помощи Украине

Теперь законопроект отправят на рассмотрение Сената США. Ожидается, что сенаторы приступят к его рассмотрению уже в ближайшее время, несмотря на перерыв, предусмотренный расписанием Сената.

После одобрения сенаторами законопроект должны передать на подпись президенту США Джону Байдену. Как заявлял лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, документ отправят на стол президента сразу после голосования.

В то же время в Белом доме уже пообещали, что новый пакет военной помощи Украине от США будет выделен немедленно сразу же после окончательного одобрения законопроекта. По данным американского Politico, Украина может получить артиллерию и системы ПВО, но окончательный размер пакета помощи еще неизвестен.