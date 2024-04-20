Палата представителей США поддержала выделение более 60 млрд долл помощи Украине

Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о финансировании помощи Украине.
Палата представителей США одобрила помощь Украине
Американские конгрессмены поддержали законопроект о предоставлении Украине финансовой поддержки на сумму более 60 млрд долл.
Об этом стало известно по трансляции голосования в Палате представителей.
Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом и затем подписан президентом США Джо Байденом.
Законопроект о помощи Украине поддержало большинство конгрессменов в Палате представителей.
От Республиканской партии "за" помощь Украине проголосовали 100, "против" — 111 "воздержались" — 6.
От Демократической партии "за" помощь Украине проголосовали 210, "против" — 0, "воздержались" — 3.
Поправки к законопроекту предлагали представители Республиканской партии. Все они были отклонены.
Что в законопроекте об Украине
Общий размер законопроекта о помощи Украине, который инициировал спикер-республиканец Палаты представителей Майк Джонсон составляет 60,84 млрд дол. Треть этих средств, именно 23,2 млрд долл., останутся в США и будут потрачены на пополнение американских запасов.
Куда потратят остальные средства:
13,8 млрд долл — на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины;
11,3 млрд долл — на текущие военные операции США в Европе;
26 млн долл — на продолжение надзора и подотчетности с помощью Украины.
Также в рамках этого законопроект Украина получит в кредит 7,85 млрд долл. прямой финансовой помощи государственному бюджету. Этот кредит будет вправе списать американский президент, но только после выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года.
Когда окончательно примут законопроект о помощи Украине
Теперь законопроект отправят на рассмотрение Сената США. Ожидается, что сенаторы приступят к его рассмотрению уже в ближайшее время, несмотря на перерыв, предусмотренный расписанием Сената.
После одобрения сенаторами законопроект должны передать на подпись президенту США Джону Байдену. Как заявлял лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, документ отправят на стол президента сразу после голосования.
В то же время в Белом доме уже пообещали, что новый пакет военной помощи Украине от США будет выделен немедленно сразу же после окончательного одобрения законопроекта. По данным американского Politico, Украина может получить артиллерию и системы ПВО, но окончательный размер пакета помощи еще неизвестен.
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