Палата представників США підтримала виділення понад 60 млрд дол допомоги Україні

Палата представників США схвалила допомогу Україні

Американські конгресмени підтримали законопроєкт про надання Україні фінансової підтримки на суму понад 60 млрд дол.

Про це стало відомо з трансляці голосування в Палаті представників.

Тепер це питання має розглянути американський Сенат і потім підписати президент США Джо Байден.

Законопроєкт про допомогу Україні підтримала більшість конгресменів в Палаті представників.

Загалом "за" допомогу Україні проголосували 311, "проти" — 111, "утримались" — 8. Поширити

Від Республіканської партії "за" допомогу Україні проголосували 100, "проти" — 111 "утримались" — 6.

Від Демократичної партії "за" допомогу Україні проголосували 210, "проти" — 0, "утримались" — 3.

Правки до законопроєкту пропонували представники Республіканської партії. Усі вони були відхилені.

Що в законопроєкті про Україну

Загальний розмір законопроєкт щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон становить 60,84 млрд дол. Третина цих коштів, саме 23,2 млрд дол, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.

Куди витратять решту коштів:

13,8 млрд дол — на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;

11,3 млрд дол — на поточні військові операції США в Європі;

26 млн дол — на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.

Також в рамках цього законопроєкт Україна отримає в кредит 7,85 млрд дол прямої фінансової допомоги державному бюджету. Цей кредит матиме право списати американський президент, але тільки після виборів в США, запланованих на 5 листопада 2024 року.

Крім того, законопроєкт зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але президент має право відмовитися, якщо ця передача може нашкодити національній безпеці Штатів. Поширити

Коли остаточно ухвалять законопроєкт про допомогу Україні

Тепер законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Очікується, що сенатори візьмуться за його розгляд вже найближчим часом, попри перерву, передбачену розкладом Сенату.

Після схвалення сенаторами законопроєкт мають передати на підпис президенту США Джон Байдену. Як заявляв лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер, документ відправлять на стіл президента відразу ж після голосування.

Водночас у Білому домі вже пообіцяли, що новий пакет військової допомоги Україні від США буде виділений негайно відразу ж після остаточного схвалення законопроєкт. За даними американського Politico, Україна може отримати артилерію та системи ППО, але остаточний розмір пакета допомоги ще невідомий.