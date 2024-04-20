Використання заморожених активів РФ для України. Палата представників США прийняла законопроєкт

Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про використання заморожених активів РФ.
Заморожені США російські активи можуть передати Україні
20 квітня Палата представників США ухвалила законопроєкт про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Про це повідомляє “Голос Америки”.
Україна в рамках процедури може отримати приблизно 8 млрд дол заморожених російських активів.
Поправки до законопроєкту про Україну не прийняті
Палата представників Конгресу США готується голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні.
Зокрема відхилили поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту положення, які б дозволили Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.
Відхилили й поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.
Водночас конгресмен Кевін Герн, який пропонував заборонити використання коштів “Фонду підтримки економіки” для виплати пенсій, відкликав поправку сам.
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