Використання заморожених активів РФ для України. Палата представників США прийняла законопроєкт
Категорія
Політика
Дата публікації

Використання заморожених активів РФ для України. Палата представників США прийняла законопроєкт

Конгрес
Джерело:  Голос Америки

Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про використання заморожених активів РФ.

Заморожені США російські активи можуть передати Україні

20 квітня Палата представників США ухвалила законопроєкт про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Законопроєкт № 8038 про передачу заморожених активів РФ Україні набрав 385 голосів "За" і 34 — "Проти". Тепер рішення має ухвалити Сенат США.

Україна в рамках процедури може отримати приблизно 8 млрд дол заморожених російських активів.

Поправки до законопроєкту про Україну не прийняті

Палата представників Конгресу США готується голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні.

Зокрема відхилили поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту положення, які б дозволили Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Відхилили й поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.

Пропозиція конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про те, щоб “кожна суму в доларах у цьому законі була зменшена до нуля” була відхилена також.

Водночас конгресмен Кевін Герн, який пропонував заборонити використання коштів “Фонду підтримки економіки” для виплати пенсій, відкликав поправку сам.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський відреагував на розгляд Конгресом допомоги Ізраїлю без України
Володимир Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі США хочуть суттєво посилити покарання РФ за війну проти України
Оксана Маркарова
Конгрес США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Законопроєкт про підтримку України. Палата представників Конгресу США відхилила усі поправки
Конгрес

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?