Законопроєкт про підтримку України. Палата представників Конгресу США відхилила усі поправки
Категорія
Політика
Дата публікації

Законопроєкт про підтримку України. Палата представників Конгресу США відхилила усі поправки

Конгрес
Джерело:  Голос Америки

Усі поправки до законопроєкту про підтримку України були відхилені в Палаті представників Сполучених Штатів перед остаточним голосуванням.

Поправки до законопроєкту про Україну не прийняті

Палата представників Конгресу США готується голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зокрема відхилили поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту положення, які б дозволили Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Відхилили й поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.

Пропозиція конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про те, щоб “кожна суму в доларах у цьому законі була зменшена до нуля” була відхилена також.

Водночас конгресмен Кевін Герн, який пропонував заборонити використання коштів “Фонду підтримки економіки” для виплати пенсій, відкликав поправку сам.

Розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні: що відомо

20 квітня Палата представників розглядатиме законопроєкти щодо допомоги іноземним державам. Очікується, що остаточне голосування розпочнеться близько 20:00 за київським часом.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 млрд дол, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 млрд дол Україні, 14 млрд — Ізраїлю і 4,83 млрд — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 млрд дол гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

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