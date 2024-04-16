Президент Володимир Зеленський назвав ганьбою плани Палати представників Конгресу США розглянути проект допомоги Ізраїлю, виключивши з нього питання фінансування підтримки України.
Зеленський засудив Конгрес за розділення питання допомоги Україні та Ізраїлю
Зеленський зазначив, що цього тижня Конгрес США розгляне питання допомоги Ізраїлю, однак залишається незрозумілим, чи буде при цьому розглянуте питання фінансування підтримки України.
Глава держави підкреслив, що окремий розгляд питань допомоги Україні та Ізраїлю свідчитиме про більш важливі для американських політиків майбутні президентські вибори у США.
На його думку, поки ще не пізно, Конгрес США має схвалити допомогу для всіх країн, які потерпають від агресії з боку тоталітарних режимів.
Зеленський про очікування у разі перемоги Трампа на виборах в США
Зеленський також прокоментував очікування щодо подальшої допомоги Україні з боку США у разі перемоги на виборах Дональда Трампа.
Він пояснив, що складно воювати, коли у ворога кількість авіації значно переважає за українську за пропорцією 30 до 1, а артилерії 10 до 1.
Разом з тим, президент України сподівається, що політика підтримки України не зміниться, якщо у США буде обрано на посаду президента Дональда Трампа.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-