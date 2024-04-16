Зеленський засудив Конгрес за розділення питання допомоги Україні та Ізраїлю

Зеленський зазначив, що цього тижня Конгрес США розгляне питання допомоги Ізраїлю, однак залишається незрозумілим, чи буде при цьому розглянуте питання фінансування підтримки України.

Дивно. Це говорить про те, що це питання небезпеки тоді. Що це геть чиста політика. І якщо чесно, це ганьба для світу. І просто ганьба для демократії і для усіх тих, хто про демократію тільки говорить, — зазначив глава держави. Поширити

Глава держави підкреслив, що окремий розгляд питань допомоги Україні та Ізраїлю свідчитиме про більш важливі для американських політиків майбутні президентські вибори у США.

І що це просто чиста політика. Коли увесь світ каже: як же так, Іран зміг бити по Ізраїлю, треба зараз популістично допомагати Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це значить, що усім все-одно, скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які у них рейтинги. Ось про що це говорить. Вони просто забувають, що у мертвих ніяких рейтингів немає. І що якщо Україна провалиться, і буде війна в інших країнах НАТО, і вона буде, американські солдати тоді будуть захищати, — пояснює Зеленський. Поширити

На його думку, поки ще не пізно, Конгрес США має схвалити допомогу для всіх країн, які потерпають від агресії з боку тоталітарних режимів.

Зеленський про очікування у разі перемоги Трампа на виборах в США

Зеленський також прокоментував очікування щодо подальшої допомоги Україні з боку США у разі перемоги на виборах Дональда Трампа.

Ми не думаємо, що нам буде легше. Ми боремося. Ми не думаємо про наступний рік. Ми думаємо про завтра. Наші цілі, скажу вам, набагато життєвіші і простіші. Нам треба жити завтра. Що буде у наступному році, я скажу вам відверто, ніхто не знає. Тому що ми не розуміємо на якій підтримці буде Україна, які ще вибухи і війни можуть ще бути у світі, що буде з Конгресом Сполучених Штатів... Вони можуть схвалити рішення. І я сподіваюсь, що вони нас слухають і схвалять рішення найближчими днями і тижнями, але не довше, — зазначив президент. Поширити

Він пояснив, що складно воювати, коли у ворога кількість авіації значно переважає за українську за пропорцією 30 до 1, а артилерії 10 до 1.

Ми ж не просимо про якусь особливу зброю. Ми ж не говоримо про якісь ракети на 2 тис-3 тис км тощо. Нічого такого немає. І ніхто не просить дати 500 літаків або 300. До речі, Росія використовує тільки 300 літаків тільки на території України, — підкреслює Зеленський. Поширити

Разом з тим, президент України сподівається, що політика підтримки України не зміниться, якщо у США буде обрано на посаду президента Дональда Трампа.