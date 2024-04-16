За якої умови Україна зможе перемогти Росію — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

За якої умови Україна зможе перемогти Росію — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський
Джерело:  PBS NewsHour

На переконання глави держави Володимира Зеленського, Україна зможе вийти переможницею з війни, якщо США не відмовляться від допомоги Києву.

Зеленський не вірить у перемогу України без підтримки Штатів

Журналісти поцікавилися у президента України, який уплив на ситуацію на полі бою матиме несхвалення пакета підтримки обсягом 60 млрд доларів з боку офіційного Вашингтона.

Я кажу вам відверто — без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. Треба бути набагато сильнішим за твого ворога.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави не приховує той факт, що станом на сьогодні армія РФ суттєво переважає Збройні сили України за кількістю артилерійських снарядів.

Сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку, при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від 1 перейти до 10 до 10, — пояснив Володимир Зеленський.

Український лідер звернув увагу на те, що країна-агресорка має необмежену кількість людей та велику кількість снарядів, яким Україна повинна протистояти.

Глава держави розраховує на те, що Конгрес США почує його заклики та ухвалить правильне рішення.

Зеленський дорікнув союзникам України

За словами українського лідера, він не може зрозуміти, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.

Я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль у НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль — не країна НАТО. Союзники, у тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль, показали силам Ірану, що Ізраїль не наодинці, і це урок. Це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО у війну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому США не збивають дрони в Україні, як в Ізраїлі — заява Білого дому
The White House
Джон Кірбі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна відмовилась від угоди з РФ щодо безпеки судноплавства у Чорному морі — Reuters
Чорне море
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У нас залишилось 0 ракет. Зеленський відреагував на знищення Трипільської ТЕС
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?