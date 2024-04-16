За якої умови Україна зможе перемогти Росію — відповідь Зеленського

На переконання глави держави Володимира Зеленського, Україна зможе вийти переможницею з війни, якщо США не відмовляться від допомоги Києву.
Зеленський не вірить у перемогу України без підтримки Штатів
Журналісти поцікавилися у президента України, який уплив на ситуацію на полі бою матиме несхвалення пакета підтримки обсягом 60 млрд доларів з боку офіційного Вашингтона.
Глава держави не приховує той факт, що станом на сьогодні армія РФ суттєво переважає Збройні сили України за кількістю артилерійських снарядів.
Український лідер звернув увагу на те, що країна-агресорка має необмежену кількість людей та велику кількість снарядів, яким Україна повинна протистояти.
Глава держави розраховує на те, що Конгрес США почує його заклики та ухвалить правильне рішення.
Зеленський дорікнув союзникам України
За словами українського лідера, він не може зрозуміти, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.
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