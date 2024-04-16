Україна відмовилась від угоди з РФ щодо безпеки судноплавства у Чорному морі — Reuters
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Політика
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Україна відмовилась від угоди з РФ щодо безпеки судноплавства у Чорному морі — Reuters

Чорне море
Джерело:  Reuters

За інформацією журналістів Reuters із посиланням на власні джерела, Україна, Росія та Туреччина протягом двох місяців вели переговори щодо угоди стосовно безпеки судноплавства у Чорному морі, однак в останню мить Київ відмовився від неї без пояснення причин. 

Україна відмовилась підписувати угоду з РФ щодо безпеки судноплавства у Чорному морі

Журналісти видання із посиланням на чотири джерела, близькі до цього питання, зазначили, що сторонам вже вдалось узгодити фінальний текст угоди, однак Україна раптово вирішила відмовитись від неї.

Підкреслюється, що ключові положення щодо безпеки судноплавства у Чорному морі були досягнуті сторонами у березні за посередництва Туреччини та ООН.

Журналісти додають, що Київ відмовлявся офіційно підписувати цю угоду, однак погодився щодо її оголошення президентом Туреччини Реджепом Ердоганом 30 березня.

В останню хвилину Україна раптово вийшла, і угода була зірвана, — підкреслює один зі співрозмовників журналістів видання.

Росія, Україна і Туреччина відмовилися від коментарів. Люди, з якими спілкувалось агентство не знали, що спонукало Київ до такого рішення.

Що пропонувала майже досягнута угода

У тексті угоди зазначалось, що за посередництва Туреччини було досягнуто угоду між Україною та Росією щодо “забезпечення вільного та безпечного плавання торговельних суден у Чорному морі" відповідно до Конвенції Монтре про режим проток.

Також документ гарантує вільний прохід цивільних суден у мирний час і обмежує прохід суден, які не належать чорноморським країнам.

Згідно з цією угодою, Україна та Росія мали надати власні гарантії безпеки торговим суднам у Чорному морі, зобов’язавшись не наносити ударів, не захоплювати чи обшукувати їх, доки вони порожні або оголошені невійськовими.

Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять військові вантажі (за винятком морських перевезень, узгоджених Сторонами в рамках міжнародних місій), — пояснюється у тексті угоди.

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