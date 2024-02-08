Україна виграла битву за Чорне море — Foreign Affairs

Україна досягла чималих успіхів у Чорному морі

На даний момент ЗСУ знищили вже 9 великих кораблів російських окупантів. І хоча морські досягнення Києва не виграють війну, ці перемоги допоможуть країні домогтися успіху в більш широкому плані.

Такою думкою в своїй колонці для Foreign Affairs поділився старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень і полковник у відставці Корпусу морської піхоти США Марк Канціан.

За його словами, перемога на морі дозволила Києву забезпечити безпеку морських шляхів, які мають вирішальне значення для експорту зерна. Крім того, це істотно ускладнило зусилля Росії з постачання і зміцнення Криму.

З часом Україна може закріпити цей успіх, збільшивши свій вплив на майбутніх мирних переговорах.

Україна виграла битву за Чорне море. Однак пройде деякий час, перш ніж усі наслідки цієї перемоги стануть зрозумілими для нинішньої війни та для сучасних морських боїв у більш широкому розумінні. Перевага України над значно сильнішим флотом може вказувати на те, що звичайні надводні кораблі застаріли, або це може просто послужити попередженням для майбутніх військово-морських боїв, що без адекватної тактики і відповідних оборонних систем вони, як і Росія, будуть уразливі для нападу, – пише Канціан. Поширити

Хоча успіх України на морі і не означає кінець війни, це дає Києву кілька важливих переваг. В тому числі, політичну і психологічну, вважає експерт. Крім того, той факт, що Росія була змушена відвести свої кораблі подалі, не дозволить ворогові провести висадку десанту. Також дещо безпечніше стало в прибережних регіонах.

Ще однією перевагою є ускладнення логістики для Росії. Тепер Москві важче здійснювати постачання Криму – кораблі ризикують опинитися під вогнем українських військ. Також РФ часто закриває Кримський міст.

Хоча Росія все ще може відправляти баржі через Керченську протоку, цей обхідний шлях похитує і без того проблемну логістичну систему. Крім того, перебої в ланцюжку поставок відчуває і кримське населення, – сказано в матерілаї.

Важливо й те, що Україна знизила, але ще не усунула, можливості Росії втручатися в експорт зерна з Одеси. Коли флот РФ був відтіснений, у Кремля залишилося тільки два способи блокувати український експорт морем: мінування і використання підводних човнів для атаки вантажних суден.

Контроль України над морем ускладнює ці шляхи. Для мінування акваторії РФ повинна використовувати літаки або кораблі, але вони будуть ставати вразливими в міру наближення до українського узбережжя. Напади підводних човнів на вантажні судна, тим часом, викликали б глобальне засудження, в тому числі серед країн, що розвиваються, які покладаються на імпортне зерно і чию підтримку хоче отримати Росія.

Як зберегти ці переваги

Канціан пише, що Україні потрібна допомога союзників, щоб зберегти ці переваги.

Хоча запаси протикорабельних ракет у Києва на даний момент, ймовірно, достатні, враховуючи їх відносно нечасте використання, українським військовим, безумовно, знадобиться більше ракет з Франції, Великої Британії і США. Україна також буде продовжувати покладатися на розвідувальну підтримку Великобританії, США та інших партнерів для виявлення цілей і вразливостей Росії, – пояснив він.

За словами експерта, тепер Україна потребує більш якісного обладнання та навчання для того, щоб розчистити акваторію Чорного моря від мін. Крім того, українським військовим потрібно навчитися вести війну проти російських підводних човнів.

Військово-морський успіх України драматичний і безпрецедентний, але хвиля перемог може піти на спад, якщо Сполучені Штати та інші партнери України припинять свою допомогу. Якщо Україна не зможе замінити боєприпаси, які вона випускає, і техніку, яку вона втрачає в бою, російські війська знову вторгнуться на українське узбережжя і відновлять безпечні лінії постачання через Крим. Якщо це станеться, перемога України на морі може виявитися швидкоплинною, – резюмував Марк Канціан. Поширити

Спецоперації України в Чорному морі

1 лютого ГУР провело спецоперацію на рейді біля озера Донузлав поблизу тимчасово окупованого Криму. В результаті атаки морськими дронами був потоплений російський ракетний катер "Івановець".

Відомо, що вартість такого судна становить близько 60-70 млн доларів. Крім того, на судні російських окупантів на момент удару перебувало 40 моряків.

Примітно, що кораблі такого проекту вже давно не випускають. Тож, якщо Росія вирішить піднімати "Івановець" з дна Чорного моря, відновити його буде вкрай непросто, адже запчастин на нього фактично немає, зазначив речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук.