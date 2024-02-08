Украина выиграла битву за Черное море — Foreign Affairs

Украина добилась немалых успехов в Черном море

В настоящее время ВСУ уничтожили уже 9 крупных кораблей российских оккупантов. И хотя морские достижения Киева не выиграют войну, эти победы помогут стране добиться успеха в более широком плане.

Такой мыслью в своей колонке для Foreign Affairs поделился старший советник Центра стратегических и международных исследований и полковник в отставке Корпуса морской пехоты США Марк Канциан.

По его словам, победа на море позволила Киеву обеспечить безопасность морских путей, имеющих решающее значение для экспорта зерна. Кроме того, это существенно усложнило усилия России по снабжению и укреплению Крыма.

Украина выиграла битву за Черное море Однако пройдет некоторое время, прежде чем все последствия этой победы станут понятны нынешней войне и современным морским боям в более широком понимании. Преимущество Украины над более сильным флотом может указывать на то, что обычные надводные корабли устарели, или это может послужить предупреждением для будущих военно-морских боев, что без адекватной тактики и соответствующих оборонных систем они, как и Россия, будут уязвимы для нападения, – пишет Канциан. Поделиться

Хотя успех Украины на море и не означает конец войны, это дает Киеву несколько важных преимуществ. В том числе политическую и психологическую, считает эксперт. Кроме того, тот факт, что Россия была вынуждена увести свои корабли подальше, не позволит врагу произвести высадку десанта. Также несколько безопаснее стало в прибрежных регионах.

Еще одним преимуществом является усложнение логистики для России. Теперь Москве труднее осуществлять поставки Крыма – корабли рискуют оказаться под огнем украинских войск. Также РФ часто закрывает Крымский мост.

Хотя Россия все еще может отправлять баржи через Керченский пролив, этот обходной путь пошатывает и без того проблемную логистическую систему. Кроме того, перебои в цепочке поставок ощущает и крымское население, – говорится в материале.

Важно и то, что Украина снизила, но еще не устранила возможности России вмешиваться в экспорт зерна из Одессы. Когда флот РФ был оттеснен, у Кремля осталось только два способа блокировать украинский экспорт морем: минирование и использование подлодок для атаки грузовых судов.

Контроль Украины над морем усложняет эти пути. Для минирования акватории РФ должна использовать самолеты или корабли, но они будут становиться уязвимыми по мере приближения к украинскому побережью. Нападения подлодок на грузовые суда, между тем, вызвали бы глобальное осуждение, в том числе среди развивающихся стран, которые возлагаются на импортное зерно и чью поддержку хочет получить Россия.

Как сохранить эти преимущества

Канциан пишет, что Украине необходима помощь союзников, чтобы сохранить эти преимущества.

Хотя запасы противокорабельных ракет у Киева на данный момент, вероятно, достаточны, учитывая их относительно нечастое использование, украинским военным, безусловно, понадобится больше ракет из Франции, Великобритании и США. Украина также будет продолжать полагаться на разведывательную поддержку Великобритании, США и других партнеров по выявлению целей и уязвимостей России, – пояснил он.

По словам эксперта, теперь Украина нуждается в более качественном оборудовании и обучении для того, чтобы расчистить акваторию Черного моря от мин. Кроме того, украинским военным нужно научиться вести войну против российских подлодок.

Военно-морской успех Украины драматичен и беспрецедентен, но волна побед может пойти на убыль, если Соединенные Штаты и другие партнеры Украины прекратят свою помощь. Если Украина не сможет заменить выпускаемые ею боеприпасы и технику, которую она теряет в бою, российские войска снова вторгнутся на украинское побережье и возобновят безопасные линии поставок через Крым. Если это произойдет, победа Украины на море может оказаться мимолетной, – резюмировал Марк Канциан. Поделиться

Спецоперации Украины в Черном море

1 февраля ГУР провело спецоперацию на рейде у озера Донузлав вблизи временно оккупированного Крыма. В результате атаки морскими дронами был утоплен российский ракетный катер "Ивановец".

Известно, что стоимость такого судна составляет около 60-70 млн. долларов. Кроме того, на судне российских оккупантов на момент удара находились 40 моряков.

Примечательно, что корабли такого проекта давно уже не выпускают. Так что если Россия решит поднимать "Ивановец" со дна Черного моря, восстановить его будет крайне непросто, ведь запчастей на него фактически нет, отметил представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.