Росія хотіла перекинути в Чорне море уражений ЗСУ корабель "Серпухов" — ГУР

Російський ракетний корабель "Серпухов", який був виведений із ладу на Балтиці, хотіли перекинути в Чорне море через втрату частини Чорноморського флоту.

У ГУР розкрили деталі ураженого російського корабля “Серпухов”

Враховуючи втрати Чорноморського флоту, такі сценарії компенсації розглядаються ворогом. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні і довгі. Андрій Юсов Представник ГУР Міноборони

За словами представника ГУР, те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, і для того, щоби відремонтувати судно, треба тривалий час.

Для військових об’єктів на території РФ безпечних місць немає, додав представник ГУР.

У будь-якому випадку розширення фактично театру бойових дій для російських флотів — це добрі новини, — сказав Юсов. Поширити

Що відомо про пожежу на ракетному кораблі "Серпухов"

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російський ракетний корабель "Серпухов" 7 квітня було виведено з ладу внаслідок пожежі.

У розвідці уточнили, що вогонь повністю знищив засоби зв'язку та автоматизації корабля.

Інцидент стався на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ.

"Серпухов" — це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, а з 2017 року перейшов у Балтійський флот. Корабель, названий на честь міста Серпухов, був офіційно спущений на воду 3 квітня 2015 року. Екіпаж судна складається з 32 осіб. Корабель може розвивати максимальну швидкість 25 вузлів і дальність плавання 2,5 тис миль на швидкості 12 вузлів. Автономність судна становить 10 днів.