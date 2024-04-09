Россия хотела перебросить в Черное море пораженный ВСУ корабль "Серпухов" — ГУР

Российский ракетный корабль "Серпухов", выведенный из строя на Балтике, хотели перебросить в Черное море из-за потери части Черноморского флота.
В ГУР раскрыли детали пораженного российского корабля "Серпухов"
По словам представителя ГУР, то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.
Для военных объектов на территории РФ безопасных мест нет, добавил представитель ГУРа.
Что известно о пожаре на ракетном корабле "Серпухов"
Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российский ракетный корабль "Серпухов" 7 апреля был выведен из строя в результате пожара.
В разведке было уточнено, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.
Инцидент произошел на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ.
"Серпухов" — это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". До конца 2016 года находился в составе Черноморского флота, а с 2017 года перешел в Балтийский флот. Корабль, названный в честь города Серпухов, был официально спущен на воду 3 апреля 2015 года. Экипаж судна состоит из 32 человек. Корабль может развивать максимальную скорость 25 узлов и дальность плавания 2,5 тыс. миль на скорости 12 узлов. Автономность судна составляет 10 дней.
По данным из открытых источников, корабль Серпухов оснащен вертикальной пусковой установкой 3С14, способной нести 8 крылатых ракет Оникс.
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