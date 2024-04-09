Россия хотела перебросить в Черное море пораженный ВСУ корабль "Серпухов" — ГУР

Российский ракетный корабль "Серпухов", выведенный из строя на Балтике, хотели перебросить в Черное море из-за потери части Черноморского флота.

В ГУР раскрыли детали пораженного российского корабля "Серпухов"

Учитывая потери Черноморского флота, подобные сценарии компенсации рассматриваются врагом. Но опрокидывание судов достаточно усложнено. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли. Остальные пути логистические существуют, но они сложны и длинны. Андрей Юсов Представитель ГУР Минобороны

По словам представителя ГУР, то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.

Для военных объектов на территории РФ безопасных мест нет, добавил представитель ГУРа.

В любом случае расширение фактически театра боевых действий для российских флотов — это хорошие новости, — сказал Юсов. Поделиться

Что известно о пожаре на ракетном корабле "Серпухов"

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российский ракетный корабль "Серпухов" 7 апреля был выведен из строя в результате пожара.

В разведке было уточнено, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.

Инцидент произошел на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ.

"Серпухов" — это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". До конца 2016 года находился в составе Черноморского флота, а с 2017 года перешел в Балтийский флот. Корабль, названный в честь города Серпухов, был официально спущен на воду 3 апреля 2015 года. Экипаж судна состоит из 32 человек. Корабль может развивать максимальную скорость 25 узлов и дальность плавания 2,5 тыс. миль на скорости 12 узлов. Автономность судна составляет 10 дней.