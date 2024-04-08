В Приморье РФ вспыхнул многофункциональный корабль "Екатерина Великая" — детали

В Приморье Российской Федерации вспыхнул многофункциональный корабль снабжения "Екатерина Великая". Судно сошло с верфи всего три года назад.

Что известно о пожаре на судне РФ

Дальневосточная транспортная прокуратура РФ сообщила, что возгорание на корабле в Центре судоремонта "Дальзавод" произошло в ночь на 8 апреля.

В результате инцидента погиб один человек, а еще трое госпитализированы.

Правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, — отмечают россияне. Поделиться

Судно "Екатерина большая" относится к проекту IBSV 10022 AH. Этот корабль уникален, ведь может как доставлять грузы, в том числе морские буровые установки и добывающие платформы, так и проводить ледокольные операции. Этот корабль был гордостью России.

Корабль "Екатерина Великая" (фото — из открытых источников)

Оно строилось на судостроительном комплексе "Звезда", и было спроектировано для:

неограниченного района плавания,

перевозка грузов к морским объектам;

ледокольных операций;

контроля ледовой обстановки; спасения; борьба с внешними пожарами;

сопровождения; ликвидации разливов нефти; буксировка самоподъемных платформ и других крупных объектов;

перевозки контейнеров.

Порт приписки этого судна — Мурманск.

"Екатерина Великая" была спущена на воду в декабре 2020 года, событие происходило с пафосом и торжествами в присутствии российского диктатора Владимира Путина.

Что известно о потерях Черноморского флота РФ из-за атак дронов

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

В ГУР накануне сообщали, что 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.