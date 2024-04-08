У Приморʼї РФ спалахнув багатофункціональний корабель "Катерина Велика" — деталі

У Примор'ї Російської Федерації спалахнув багатофункціональний корабель постачання "Катерина Велика". Судно зійшло з верфі лише три роки тому.

Що відомо про пожежу на судні РФ

Далекосхідна транспортна прокуратура РФ повідомила, що загоряння на кораблі в Центрі судноремонту "Дальзавод" сталося в ніч на 8 квітня.

Унаслідок інциденту загинула одна людина, а ще трьох госпіталізували.

Наразі правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин події, — зазначають росіяни. Поширити

Судно "Катерина велика" належить до проєкту IBSV 10022 AH. Цей корабель унікальний, адже може як доставляти вантажі, зокрема морські бурові установки та видобувні платформи, так і проводити криголамні операції. Цей корабель був гордістю Росії.

Корабель “Катерина Велика” (фото – з відкритих джерел)

Воно будувалося на суднобудівному комплексі "Зірка", і було спроектоване для:

необмеженого району плавання,

перевезення вантажів до морських об'єктів;

криголамних операцій;

контролю льодової обстановки; порятунку; боротьби із зовнішніми пожежами;

супроводу; ліквідації розливів нафти; буксирування самопідйомних платформ та інших великих об'єктів;

перевезення контейнерів.

Порт приписки цього судна — Мурманськ.

"Катерина Великая" була спущена на воду у грудні 2020 року, подія відбувалась з пафосом та урочистостями, у присутності російського диктатора Володимира Путіна.

Що відомо про втрати Чорноморського флоту РФ через атаки дронів

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню неподалік Керченської протоки російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

Як відомо, Росія використовувала корабель для атак по території України, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

У ГУР напередодні повідомляли, що 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Удар був здійснений морськими дронами “Magura V5”, російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.