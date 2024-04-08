В Калининградской области вспыхнул пожар на ракетном корабле "Серпухов"
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В Калининградской области вспыхнул пожар на ракетном корабле "Серпухов"

Ракетный корабль армии РФ "Серпухов"
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Источник:  24 канал

В Калининградской области вспыхнул масштабный пожар на ракетном корабле преступной армии РФ Серпухов

Что известно о пожаре на ракетном корабле "Серпухов" в Калининградской области

Отмечается, что из-за масштабного пожара судно получило значительные повреждения.

По информации журналистов со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, пожар на корабле произошел 7 апреля.

Подчеркивается, что это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", являющийся пятым кораблем из этой серии.

Это была успешная операция ГУР. Корабль надолго выведен из строя, — отмечают собеседники.

По предварительным данным, пожар на судне произошел, когда он находился на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области России. Причины возгорания "Серпухова" пока не разглашаются.

Что известно о ракетном корабле "Серпухов"

"Серпухов" — это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". До конца 2016 года находился в составе Черноморского флота, а с 2017 года перешел в Балтийский флот. Корабль, названный в честь города Серпухов, был официально спущен на воду 3 апреля 2015 года.

Водоизмещение судна составляет 949 тонн, длина — 74,1 метра, ширина — 11 метров. Высота судна составляет 6,57 метра, а осадка — 2,6 метра. Экипаж судна состоит из 32 человек. Корабль может развивать максимальную скорость 25 узлов и дальность плавания 2,5 тыс. миль на скорости 12 узлов. Автономность судна составляет 10 дней.

По данным из открытых источников, корабль Серпухов оснащен вертикальной пусковой установкой 3С14, способной нести 8 крылатых ракет Оникс.

Существуют планы, что в будущем на пусковой установке также можно будет размещать ракеты 3М22 "Циркон" и "Калибр", что позволит кораблю поражать наземные цели на расстоянии до 1,5 тыс. километров с неядерной боеголовкой и потенциально до 2 тыс. километров по альтернативным данным. .

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