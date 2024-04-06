Корабль с рекордным грузом вышел из порта Украины зерновым коридором

Из порта "Южный" вышло судно CAPTAIN LEONIDAS с рекордным объемом украинского зерна.
Корабль CAPTAIN LEONIDAS рекордно загрузился украинским зерном
Это крупнейшее судно, заходившее в порты Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.
Судно CAPTAIN LEONIDAS под флагом Панамы вышло из порта с рекордными 195,7 тыс т украинской продукции. Длина этого судна составляет 300 метров, ширина — 50 метров, дедвейт — более 203 тыс т.
По состоянию на 6 апреля по украинскому экспортному коридору было транспортировано более 36 млн т грузов. Как отметил Кубраков, это выше показателей "зерновой инициативы" за год существования.
Украинский зерновой коридор
После выхода России из "зернового соглашения" в июле прошлого года был создан специальный морской коридор, в частности, для защиты поступающего из портов зерна.
По данным НБУ, прекращение работы "зернового коридора" в июле 2023 года будет полностью компенсировано поставками продовольствия по новому морскому маршруту, который был открыт в августе.
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