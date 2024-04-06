Корабль с рекордным грузом вышел из порта Украины зерновым коридором
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Экономика
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Корабль с рекордным грузом вышел из порта Украины зерновым коридором

Александр Кубраков
Корабль
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Из порта "Южный" вышло судно CAPTAIN LEONIDAS с рекордным объемом украинского зерна.

Корабль CAPTAIN LEONIDAS рекордно загрузился украинским зерном

Это крупнейшее судно, заходившее в порты Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

Судно CAPTAIN LEONIDAS под флагом Панамы вышло из порта с рекордными 195,7 тыс т украинской продукции. Длина этого судна составляет 300 метров, ширина — 50 метров, дедвейт — более 203 тыс т.

По состоянию на 6 апреля по украинскому экспортному коридору было транспортировано более 36 млн т грузов. Как отметил Кубраков, это выше показателей "зерновой инициативы" за год существования.

Украинским коридором прошло уже 1286 судов, экспортировавших 25 млн т агропродукции в страны Азии, Африки и Европы. Вход в порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" ожидают 135 судна, которые должны экспортировать 4 млн т грузов.

Александр Кубраков

Александр Кубраков

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины

Украинский зерновой коридор

После выхода России из "зернового соглашения" в июле прошлого года был создан специальный морской коридор, в частности, для защиты поступающего из портов зерна.

По данным ВМС, работа коридора вышла на свои мощности, какие были до полномасштабного вторжения России.

По данным НБУ, прекращение работы "зернового коридора" в июле 2023 года будет полностью компенсировано поставками продовольствия по новому морскому маршруту, который был открыт в августе.

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