Корабель з рекордним вантажем вийшов з порту України зерновим коридором

З порту "Південний" вийшло судно CAPTAIN LEONIDAS з рекордним обсягом українського зерна.

Корабель CAPTAIN LEONIDAS рекордно завантажився українським зерном

Це найбільше судно, яке заходило в порти України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

Судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами вийшло з порту з рекордними 195,7 тис т української продукції. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт — понад 203 тис тонн.

Станом на 6 квітня українським експортним коридором було транспортовано понад 36 млн т вантажів. Як зазначив Кубраков, це вище за показники "зернової ініціативи" за рік існування.

Українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн т агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на вхід до портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікують 135 судна, які мають експортувати 4 млн т вантажів. Олександр Кубраков Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України

Український зерновий коридор

Після виходу Росії з "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить з портів.

За даними ВМС, робота коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії. Поширити

За даними НБУ, припинення роботи "зернового коридору" у липні 2023 року буде повністю компенсовано поставками продовольства новим морським маршрутом, який був відкритий у серпні.