Корабель з рекордним вантажем вийшов з порту України зерновим коридором
Категорія
Економіка
Дата публікації

Корабель з рекордним вантажем вийшов з порту України зерновим коридором

Олександр Кубраков
Корабель

З порту "Південний" вийшло судно CAPTAIN LEONIDAS з рекордним обсягом українського зерна.

Корабель CAPTAIN LEONIDAS рекордно завантажився українським зерном

Це найбільше судно, яке заходило в порти України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

Судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами вийшло з порту з рекордними 195,7 тис т української продукції. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт — понад 203 тис тонн.

Станом на 6 квітня українським експортним коридором було транспортовано понад 36 млн т вантажів. Як зазначив Кубраков, це вище за показники "зернової ініціативи" за рік існування.

Українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн т агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на вхід до портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікують 135 судна, які мають експортувати 4 млн т вантажів.

Олександр Кубраков

Олександр Кубраков

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України

Український зерновий коридор

Після виходу Росії з "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить з портів.

За даними ВМС, робота коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

За даними НБУ, припинення роботи "зернового коридору" у липні 2023 року буде повністю компенсовано поставками продовольства новим морським маршрутом, який був відкритий у серпні.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна запропонувала Туреччині відновити зерновий коридор без РФ
Україна запропонувала Туреччині відновити зерновий коридор без РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна призупинила новий зерновий коридор через обстріли РФ
Судно
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зерновий коридор. Україна експортувала понад 14,3 млн т аграрної продукції за півроку
Корабель

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?