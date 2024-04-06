Корабель з рекордним вантажем вийшов з порту України зерновим коридором

З порту "Південний" вийшло судно CAPTAIN LEONIDAS з рекордним обсягом українського зерна.
Корабель CAPTAIN LEONIDAS рекордно завантажився українським зерном
Це найбільше судно, яке заходило в порти України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.
Судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами вийшло з порту з рекордними 195,7 тис т української продукції. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт — понад 203 тис тонн.
Станом на 6 квітня українським експортним коридором було транспортовано понад 36 млн т вантажів. Як зазначив Кубраков, це вище за показники "зернової ініціативи" за рік існування.
Український зерновий коридор
Після виходу Росії з "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить з портів.
За даними НБУ, припинення роботи "зернового коридору" у липні 2023 року буде повністю компенсовано поставками продовольства новим морським маршрутом, який був відкритий у серпні.
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