Що відомо про пожежу на ракетному кораблі “Серпухов” у Калініградській області

Зазначається, що через масштабну пожежу судно отримало значні пошкодження.

За інформацією журналістів із посиланням на джерела в українських спецслужбах, пожежа на кораблі сталась 7 квітня.

Підкреслюється, що це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", який є п'ятим кораблем з цієї серії.

Це була успішна операція ГУР. Корабель надовго виведений з ладу, — наголошують співрозмовники. Поширити

За попередніми даними, пожежа на судні сталася, коли воно перебувало на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області Росії. Причини займання "Серпухова" наразі не розголошуються.

Що відомо про ракетний корабель “Серпухов”

"Серпухов" — це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, а з 2017 року перейшов у Балтійський флот. Корабель, названий на честь міста Серпухов, був офіційно спущений на воду 3 квітня 2015 року.

Водотоннажність судна становить 949 тонн, довжина — 74,1 метра, ширина — 11 метрів. Висота судна становить 6,57 метра, а осадка — 2,6 метра. Екіпаж судна складається з 32 осіб. Корабель може розвивати максимальну швидкість 25 вузлів і дальність плавання 2,5 тис миль на швидкості 12 вузлів. Автономність судна становить 10 днів.

За даними з відкритих джерел, корабель "Серпухов" оснащений вертикальною пусковою установкою 3С14, здатною нести 8 крилатих ракет "Онікс".

Існують плани, що в майбутньому на пусковій установці також можна буде розміщувати ракети 3М22 "Циркон" і "Калібр", що дозволить кораблю вражати наземні цілі на відстані до 1,5 тис кілометрів з неядерною боєголовкою, і потенційно до 2 тис кілометрів за альтернативними даними.