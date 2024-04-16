Украина отказалась от соглашения с РФ о безопасности судоходства в Черном море — Reuters
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Политика
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Украина отказалась от соглашения с РФ о безопасности судоходства в Черном море — Reuters

Черное море
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Источник:  Reuters

По информации журналистов Reuters со ссылкой на собственные источники, Украина, Россия и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по соглашению по безопасности судоходства в Черном море, однако в последний момент Киев отказался от него без объяснения причин.

Украина отказалась подписывать соглашение с РФ по безопасности судоходства в Черном море

Журналисты издания со ссылкой на четыре источника, близкие к этому вопросу, отметили, что сторонам уже удалось согласовать финальный текст соглашения, однако Украина внезапно решила отказаться от него.

Подчеркивается, что ключевые положения безопасности судоходства в Черном море были достигнуты сторонами в марте при посредничестве Турции и ООН.

Журналисты добавляют, что Киев отказывался официально подписывать это соглашение, однако согласился с его объявлением президентом Турции Реджепом Эрдоганом 30 марта.

В последнюю минуту Украина внезапно вышла, и соглашение было сорвано, подчеркивает один из собеседников журналистов издания.

Россия, Украина и Турция отказались от комментариев. Люди, с которыми общалось агентство, не знали, что побудило Киев к такому решению.

Что предлагало почти достигнутое соглашение

В тексте соглашения отмечалось, что при посредничестве Турции было достигнуто соглашение между Украиной и Россией относительно "обеспечения свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море" в соответствии с Конвенцией Монтре о режиме проливов.

Также документ гарантирует свободный проход гражданских судов в мирное время и ограничивает проход судов, не принадлежащих к черноморским странам.

Согласно этому соглашению, Украина и Россия должны предоставить собственные гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись не наносить удары, не захватывать или обыскивать их, пока они пусты или объявлены невоенными.

Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие военные грузы (за исключением морских перевозок, согласованных Сторонами в рамках международных миссий), — поясняется в тексте соглашения.

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