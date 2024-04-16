По информации журналистов Reuters со ссылкой на собственные источники, Украина, Россия и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по соглашению по безопасности судоходства в Черном море, однако в последний момент Киев отказался от него без объяснения причин.

Украина отказалась подписывать соглашение с РФ по безопасности судоходства в Черном море

Журналисты издания со ссылкой на четыре источника, близкие к этому вопросу, отметили, что сторонам уже удалось согласовать финальный текст соглашения, однако Украина внезапно решила отказаться от него.

Подчеркивается, что ключевые положения безопасности судоходства в Черном море были достигнуты сторонами в марте при посредничестве Турции и ООН.

Журналисты добавляют, что Киев отказывался официально подписывать это соглашение, однако согласился с его объявлением президентом Турции Реджепом Эрдоганом 30 марта.

В последнюю минуту Украина внезапно вышла, и соглашение было сорвано, подчеркивает один из собеседников журналистов издания. Поделиться

Россия, Украина и Турция отказались от комментариев. Люди, с которыми общалось агентство, не знали, что побудило Киев к такому решению.

Что предлагало почти достигнутое соглашение

В тексте соглашения отмечалось, что при посредничестве Турции было достигнуто соглашение между Украиной и Россией относительно "обеспечения свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море" в соответствии с Конвенцией Монтре о режиме проливов.

Также документ гарантирует свободный проход гражданских судов в мирное время и ограничивает проход судов, не принадлежащих к черноморским странам.

Согласно этому соглашению, Украина и Россия должны предоставить собственные гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись не наносить удары, не захватывать или обыскивать их, пока они пусты или объявлены невоенными.