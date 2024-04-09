С Балтики на Черное море. Россия может переместить ракетные корабли Буян-М

Россия может направить в Черное море ракетные корабли Буян-М

РФ может найти дополнительные пути для опрокидывания кораблей из Балтики в Черное море.

Об этом сообщил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

Корабль класса "Буян-М" в РФ сконструирован со специфической задачей возможности переброски и хода через внутренние водные пути. Дело в том, что в России еще во времена СССР была создана широкая сеть каналов, есть большие реки. Поэтому технически у врага действительно есть возможность перебросить корабли к Черному морю. Речь идет не только о переброске с Каспийской флотилии, как перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, но и с Балтийского моря. Олег Катков Военный эксперт

Эксперт прокомментировал пожар на ракетном корабле "Серпухов" в Балтийском море.

Это малый ракетный корабль проекта "Буян-М", самый маленький ракетоноситель "Калибров", имеющийся в РФ. Это Черное море, на Балтийском флоте. То есть это известные корабли, которые покрывают непосредственно возможности запуска крылатых ракет "Калибр". Опять же вопрос в том, как РФ собиралась его перебросить к Черному морю в условиях, когда Турция заблокировала Босфор, чтобы никоим образом никакие российские корабли не смогли выйти из Черного моря, и чтобы враг не имел возможности усилить свою черноморскую группировку. Речь идет о опрокидывании "Буян-М" с Балтийского моря в Черное море. Но, как видим, технически это возможно.

У ГУР раскрыли детали пораженного российского корабля "Серпухов"

Российский ракетный корабль "Серпухов", выведенный из строя на Балтике, хотели перебросить в Черное море из-за потери части Черноморского флота.

Учитывая потери Черноморского флота, подобные сценарии компенсации рассматриваются врагом. Но опрокидывание судов достаточно усложнено. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли. Остальные пути логистические существуют, но они сложны и длинны, — заявил спикер ГУР Андрей Юсов. Поделиться

По словам представителя ГУР, то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.

Для военных объектов на территории РФ безопасных мест нет, добавил представитель ГУР.