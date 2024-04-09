С Балтики на Черное море. Россия может переместить ракетные корабли Буян-М

Страна-агрессорка имеет техническую возможность перебросить корабли из Балтийского моря в Черное.
Россия может направить в Черное море ракетные корабли Буян-М
РФ может найти дополнительные пути для опрокидывания кораблей из Балтики в Черное море.
Об этом сообщил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".
Эксперт прокомментировал пожар на ракетном корабле "Серпухов" в Балтийском море.
Это малый ракетный корабль проекта "Буян-М", самый маленький ракетоноситель "Калибров", имеющийся в РФ. Это Черное море, на Балтийском флоте. То есть это известные корабли, которые покрывают непосредственно возможности запуска крылатых ракет "Калибр". Опять же вопрос в том, как РФ собиралась его перебросить к Черному морю в условиях, когда Турция заблокировала Босфор, чтобы никоим образом никакие российские корабли не смогли выйти из Черного моря, и чтобы враг не имел возможности усилить свою черноморскую группировку. Речь идет о опрокидывании "Буян-М" с Балтийского моря в Черное море. Но, как видим, технически это возможно.
У ГУР раскрыли детали пораженного российского корабля "Серпухов"
Российский ракетный корабль "Серпухов", выведенный из строя на Балтике, хотели перебросить в Черное море из-за потери части Черноморского флота.
По словам представителя ГУР, то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.
Для военных объектов на территории РФ безопасных мест нет, добавил представитель ГУР.
В любом случае расширение фактически театра боевых действий для российских флотов — это хорошие новости, — сказал Юсов.
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