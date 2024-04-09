З Балтики на Чорне море. Росія може перемістити ракетні кораблі Буян-М

Росія може направити у Чорне море ракетні кораблі Буян-М

РФ може знайти додаткові шляхи для перекидання кораблів з Балтики у Чорне море.

Про це повідомив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері телеканалу "Еспресо".

Корабель класу "Буян-М" в РФ сконструювався зі специфічною задачею можливсоті перекидання і ходу через внутрішні водні шляхи. Справа в тому що у Росії ще за часів СРСР була створена широка мережа каналів, є великі річки. Тому технічно у ворога дійсно є можливість перекинути кораблі до Чорного моря. Йдеться не лише про перекидання з Каспійської флотилії, як перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, а й з Балтійського моря. Олег Катков Військовий експерт

Експерт прокоментував пожежу на ракетному кораблі "Сєрпухов" у Балтійському морі.

Це малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", найменший ракетоносій "Калібрів", який є у РФ. Він є Чорному морі, на Балтійському флоті. Тобто це доволі відомі кораблі, які покривають безпосередньо можливості запуску крилатих ракет "Калібр". Знову ж таки, питання в тому, як РФ збиралася його перекинути до Чорного моря в умовах, коли Туреччина заблокувала босфор, щоб ніяким чином жодні російські кораблі не змогли вийти з Чорного моря, і щоб ворог не мав можливості посилити своє чорноморське угруповання. Йдеться про перекидання "Буян-М" з Балтійського моря до Чорного моря. Але як бачимо, технічно це можливо.

У ГУР розкрили деталі ураженого російського корабля “Серпухов”

Російський ракетний корабель "Серпухов", який був виведений із ладу на Балтиці, хотіли перекинути в Чорне море через втрату частини Чорноморського флоту.

Враховуючи втрати Чорноморського флоту, такі сценарії компенсації розглядаються ворогом. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні і довгі, — заявив спікер ГУР Андрій Юсов. Поширити

За словами представника ГУР, те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, і для того, щоби відремонтувати судно, треба тривалий час.

Для військових об’єктів на території РФ безпечних місць немає, додав представник ГУР.