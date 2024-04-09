З Балтики на Чорне море. Росія може перемістити ракетні кораблі Буян-М

Країна-агресорка має технічну можливість перекинути кораблі з Балтійського моря у Чорне.
Росія може направити у Чорне море ракетні кораблі Буян-М
РФ може знайти додаткові шляхи для перекидання кораблів з Балтики у Чорне море.
Про це повідомив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері телеканалу "Еспресо".
Експерт прокоментував пожежу на ракетному кораблі "Сєрпухов" у Балтійському морі.
Це малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", найменший ракетоносій "Калібрів", який є у РФ. Він є Чорному морі, на Балтійському флоті. Тобто це доволі відомі кораблі, які покривають безпосередньо можливості запуску крилатих ракет "Калібр". Знову ж таки, питання в тому, як РФ збиралася його перекинути до Чорного моря в умовах, коли Туреччина заблокувала босфор, щоб ніяким чином жодні російські кораблі не змогли вийти з Чорного моря, і щоб ворог не мав можливості посилити своє чорноморське угруповання. Йдеться про перекидання "Буян-М" з Балтійського моря до Чорного моря. Але як бачимо, технічно це можливо.
У ГУР розкрили деталі ураженого російського корабля “Серпухов”
Російський ракетний корабель "Серпухов", який був виведений із ладу на Балтиці, хотіли перекинути в Чорне море через втрату частини Чорноморського флоту.
За словами представника ГУР, те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, і для того, щоби відремонтувати судно, треба тривалий час.
Для військових об’єктів на території РФ безпечних місць немає, додав представник ГУР.
У будь-якому випадку розширення фактично театру бойових дій для російських флотів — це добрі новини, — сказав Юсов.
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