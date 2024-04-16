При каком условии Украина сможет победить Россию — ответ Зеленского

По убеждению главы государства Владимира Зеленского, Украина сможет выйти победительницей из войны, если США не откажутся от помощи Киеву.
Зеленский не верит в победу Украины без поддержки Штатов
Журналисты поинтересовались у президента Украины, какое влияние на ситуацию на поле боя будет иметь неодобрение пакета поддержки в размере 60 млрд долларов со стороны официального Вашингтона.
Глава государства не скрывает тот факт, что на сегодняшний день армия РФ существенно превосходит Вооруженные силы Украины по количеству артиллерийских снарядов.
Украинский лидер обратил внимание на то, что у страны-агрессорки есть неограниченное количество людей и большое количество снарядов, которым Украина должна противостоять.
Глава государства рассчитывает на то, что Конгресс США услышит его призывы и примет правильное решение.
Зеленский упрекнул союзников Украины
По словам украинского лидера, он не может понять, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, но они боятся делать то же самое в Украине.
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