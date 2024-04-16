При каком условии Украина сможет победить Россию — ответ Зеленского

По убеждению главы государства Владимира Зеленского, Украина сможет выйти победительницей из войны, если США не откажутся от помощи Киеву.

Зеленский не верит в победу Украины без поддержки Штатов

Журналисты поинтересовались у президента Украины, какое влияние на ситуацию на поле боя будет иметь неодобрение пакета поддержки в размере 60 млрд долларов со стороны официального Вашингтона.

Я говорю вам прямо — без этой помощи шансов у нас победить не будет. Надо быть гораздо сильнее твоего врага. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства не скрывает тот факт, что на сегодняшний день армия РФ существенно превосходит Вооруженные силы Украины по количеству артиллерийских снарядов.

Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае, при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим полностью защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от 1 перейти к 10 до 10, — объяснил Владимир Зеленский. Поделиться

Украинский лидер обратил внимание на то, что у страны-агрессорки есть неограниченное количество людей и большое количество снарядов, которым Украина должна противостоять.

Глава государства рассчитывает на то, что Конгресс США услышит его призывы и примет правильное решение.

Зеленский упрекнул союзников Украины

По словам украинского лидера, он не может понять, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, но они боятся делать то же самое в Украине.