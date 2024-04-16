У нас осталось 0 ракет. Зеленский отреагировал на уничтожение Трипольской ТЭС

По словам главы государства Владимира Зеленского, Россия смогла уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты из-за дефицита помощи от партнеров.

Нехватка ракет у Украины становится все более ощутимой

Украинский лидер прокомментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отразили иранскую атаку.

По мнению Владимира Зеленского, официальный Тель-Авив самостоятельно не смог бы защититься от столь массированного удара с иранской стороны.

Было задействовано много всего, чего не хватает Украине... Это действительно демонстрация того, что союзники не на бумаге, а в небе. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также снова обратил внимание международного сообщества на то, что наша страна вынуждена защищать свое небо самостоятельно.

Несмотря на то, что партнеры дают Киеву ту или иную технику, однако на сегодняшний день появился серьезный дефицит.

Я вам приведу один пример очень простой — на Трипольской станции, а от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, защищавшие Триполье, — объяснил Владимир Зеленский. Поделиться

Действительно ли у Украины закончились ракеты к Patriot и Iris-T

Как заявил недавно советник главы ОПУ Михаил Подоляк, несмотря на то, что у Украины пока еще не закончились американские ракеты к ПВО Patriot и немецким Iris-T, их дефицит действительно ощутим.

Система перегружена… Теперь мы должны понять, сможем ли мы сохранить систему, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против ультразвуковых баллистических ракет и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты, — объяснил Михаил Подоляк. Поделиться

Команда Владимира Зеленского взволнована тем фактом, что союзники Киева все реже осуждают преступления Кремля против Украины.