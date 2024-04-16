У нас осталось 0 ракет. Зеленский отреагировал на уничтожение Трипольской ТЭС

По словам главы государства Владимира Зеленского, Россия смогла уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты из-за дефицита помощи от партнеров.
Нехватка ракет у Украины становится все более ощутимой
Украинский лидер прокомментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отразили иранскую атаку.
По мнению Владимира Зеленского, официальный Тель-Авив самостоятельно не смог бы защититься от столь массированного удара с иранской стороны.
Он также снова обратил внимание международного сообщества на то, что наша страна вынуждена защищать свое небо самостоятельно.
Несмотря на то, что партнеры дают Киеву ту или иную технику, однако на сегодняшний день появился серьезный дефицит.
Действительно ли у Украины закончились ракеты к Patriot и Iris-T
Как заявил недавно советник главы ОПУ Михаил Подоляк, несмотря на то, что у Украины пока еще не закончились американские ракеты к ПВО Patriot и немецким Iris-T, их дефицит действительно ощутим.
Команда Владимира Зеленского взволнована тем фактом, что союзники Киева все реже осуждают преступления Кремля против Украины.
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