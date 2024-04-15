В оккупированном Бердянске раздались взрывы. Россияне заявили о сбитых ракетах
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированном Бердянске раздались взрывы. Россияне заявили о сбитых ракетах

взрыв
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Источник:  online.ua

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 15 апреля раздались взрывы.

Что известно о взрывах в Бердянске

Как сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, в городе раздались громкие взрывы.

После прилета наблюдается дым в горной части Бердянска.

В то же время российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные "власти" города пишут, что "ВСУ атаковали Бердянск, и, по предварительным данным, ПВО сбила две ракеты Storm Shadow".

Отметим, что утром 15 апреля уже раздавались взрывы над оккупированным Севастополем. По предварительным данным, работала российская ПВО.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается. Также россияне утверждают, что якобы могли сбить две ракеты Storm Shadow над оккупированным Бердянском.

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников.

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее являлся самым популярным туристическим курортом. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд.

В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся местоположения окупантов — техники и живой силы. К примеру, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.

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