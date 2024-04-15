В окупованому Бердянську пролунали вибухи. Росіяни заявили про збиті ракети

Що відомо про вибухи в Бердянську

Як повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, у місті пролунали гучні вибухи.

Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянську.

В той же час російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну "владу" міста пишуть, що "ЗСУ атакували Бердянськ, і, за попередніми даними, ППО збила дві ракети Storm Shadow".

Зазначимо, що вранці 15 квітня уже лунали вибухи над окупованим Севастополем. За попередніми даними, працювала російська ППО.

Про руйнування та постраждалих наразі не повідомляється. Також росіяни стверджують, що нібито могли збити дві ракети Storm Shadow над окупованим Бердянськом.

Водночас у Воронезькій області оголосили загрозу атаки безпілотників.

Вибухи у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року. Після цього окупанти вирішили зробити із міста військову базу для своїх потреб.