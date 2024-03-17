Андрющенко розкрив подробиці ранкової "бавовни" в окупованому Бердянську
Категорія
Україна
Дата публікації

Андрющенко розкрив подробиці ранкової "бавовни" в окупованому Бердянську

"Бавовна" у Бердянську
Джерело:  24 канал

Радник мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петро Андрющенко розповів про наслідки потужного вибуху, який вранці 17 березня пролунав на аеродромі російських окупантів. 

Що відомо про наслідки ранкової “бавовни” у Бердянську

Андрющенко зазначив, що з території аеродрому, поблизу якого розташована військова база російських окупантів, здійнявся густий стовп диму.

За його словами, російські окупанти досі мовчать про кількість загиблих та постраждалих внаслідок “бавовни” загарбників.

Він зазначив, що до шпиталей в окупованих Бердянську та Маріуполі не було доправлено жодного постраждалого або загиблого.

На його думку, це досить дивно, оскільки на території бази окупантів на території аеродрому пролунав доволі потужний вибух.

Окупанти приховують інформацію про загиблих внаслідок “бавовни” у Бердянську

Андрющенко припустив, що російські окупанти позбавились тіл загиблих у інший спосіб.

Там бахнуло так, що будь здоровий. Мали б бути й поранені, й загиблі. Якщо їх немає, це означає, що, імовірно, когось "запакували" та в пакетах повезли додому, — зазначає Андрющенко.

Він зазначив, що українські військові завдали точкового удару по складу із боєкомплектом російських окупантів.

Андрющенко додав, що спостерігачі, партизани та українська військова розвідка підтверджують влучання у склад з БК.

До того ж, навіть ворожа ППО не встигла відпрацювати.

Наша "кара небесна" дуже непогано завітала та найголовніше, що влучно залетіла. Бердянськ радіє. Маріуполь чекає на свою чергу. Вже свічки ходять ставити за цю святу "бавовну". Будемо сподіватися, що скоро щось почуємо з наших країв, — зазначив радник мера окупованого Маріуполя.

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