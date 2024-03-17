Радник мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петро Андрющенко розповів про наслідки потужного вибуху, який вранці 17 березня пролунав на аеродромі російських окупантів.

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Андрющенко зазначив, що з території аеродрому, поблизу якого розташована військова база російських окупантів, здійнявся густий стовп диму.

За його словами, російські окупанти досі мовчать про кількість загиблих та постраждалих внаслідок “бавовни” загарбників.

Він зазначив, що до шпиталей в окупованих Бердянську та Маріуполі не було доправлено жодного постраждалого або загиблого.

На його думку, це досить дивно, оскільки на території бази окупантів на території аеродрому пролунав доволі потужний вибух.

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Андрющенко припустив, що російські окупанти позбавились тіл загиблих у інший спосіб.

Там бахнуло так, що будь здоровий. Мали б бути й поранені, й загиблі. Якщо їх немає, це означає, що, імовірно, когось "запакували" та в пакетах повезли додому, — зазначає Андрющенко. Поширити

Він зазначив, що українські військові завдали точкового удару по складу із боєкомплектом російських окупантів.

Андрющенко додав, що спостерігачі, партизани та українська військова розвідка підтверджують влучання у склад з БК.

До того ж, навіть ворожа ППО не встигла відпрацювати.