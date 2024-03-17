Советник мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о последствиях мощного взрыва, утром 17 марта раздавшегося на аэродроме российских оккупантов.
Что известно о последствиях утренней "хлопка" в Бердянске
Андрющенко отметил, что с территории аэродрома, вблизи которого расположена военная база российских окупантов, поднялся густой столб дыма.
По его словам, российские оккупанты до сих пор молчат о количестве погибших и пострадавших в результате "хлопка" захватчиков.
Он отметил, что в больницы в оккупированных Бердянске и Мариуполе не было доставлено ни одного пострадавшего или погибшего.
По его мнению, это довольно странно, поскольку на территории базы окупантов на территории аэродрома раздался довольно мощный взрыв.
Оккупанты скрывают информацию о погибших в результате "хлопка" в Бердянске
Андрющенко предположил, что российские оккупанты лишились тел погибших другим способом.
Он отметил, что украинские военные нанесли точечный удар по составу с боекомплектом российских оккупантов.
Андрющенко добавил, что наблюдатели, партизаны и украинская военная разведка подтверждают попадание в состав из БК.
К тому же даже враждебная ПВО не успела отработать.
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