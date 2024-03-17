Андрющенко раскрыл подробности утренней "бавовны" в оккупированном Бердянске
Категория
Украина
Дата публикации

Андрющенко раскрыл подробности утренней "бавовны" в оккупированном Бердянске

"бавовна" в Бердянске
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Источник:  24 канал

Советник мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о последствиях мощного взрыва, утром 17 марта раздавшегося на аэродроме российских оккупантов.

Что известно о последствиях утренней "хлопка" в Бердянске

Андрющенко отметил, что с территории аэродрома, вблизи которого расположена военная база российских окупантов, поднялся густой столб дыма.

По его словам, российские оккупанты до сих пор молчат о количестве погибших и пострадавших в результате "хлопка" захватчиков.

Он отметил, что в больницы в оккупированных Бердянске и Мариуполе не было доставлено ни одного пострадавшего или погибшего.

По его мнению, это довольно странно, поскольку на территории базы окупантов на территории аэродрома раздался довольно мощный взрыв.

Оккупанты скрывают информацию о погибших в результате "хлопка" в Бердянске

Андрющенко предположил, что российские оккупанты лишились тел погибших другим способом.

Там бахнуло так, что будь здоров. Должны быть и раненые, и погибшие. Если их нет, значит, вероятно, кого-то "упаковали" и в пакетах повезли домой, — отмечает Андрющенко.

Он отметил, что украинские военные нанесли точечный удар по составу с боекомплектом российских оккупантов.

Андрющенко добавил, что наблюдатели, партизаны и украинская военная разведка подтверждают попадание в состав из БК.

К тому же даже враждебная ПВО не успела отработать.

Наша "кара небесная" очень неплохо пришла и самое главное, что метко залетела. Бердянск радуется. Мариуполь ждет свою очередь. Уже свечи ходят ставить за этот святой "хлопок". Будем надеяться, что скоро что-нибудь услышим с наших краев, — отметил советник мэра оккупированного Мариуполя.

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