Что известно о последствиях утренней "хлопка" в Бердянске

Андрющенко отметил, что с территории аэродрома, вблизи которого расположена военная база российских окупантов, поднялся густой столб дыма.

По его словам, российские оккупанты до сих пор молчат о количестве погибших и пострадавших в результате "хлопка" захватчиков.

Он отметил, что в больницы в оккупированных Бердянске и Мариуполе не было доставлено ни одного пострадавшего или погибшего.

По его мнению, это довольно странно, поскольку на территории базы окупантов на территории аэродрома раздался довольно мощный взрыв.

Оккупанты скрывают информацию о погибших в результате "хлопка" в Бердянске

Андрющенко предположил, что российские оккупанты лишились тел погибших другим способом.

Там бахнуло так, что будь здоров. Должны быть и раненые, и погибшие. Если их нет, значит, вероятно, кого-то "упаковали" и в пакетах повезли домой, — отмечает Андрющенко. Поделиться

Он отметил, что украинские военные нанесли точечный удар по составу с боекомплектом российских оккупантов.

Андрющенко добавил, что наблюдатели, партизаны и украинская военная разведка подтверждают попадание в состав из БК.

К тому же даже враждебная ПВО не успела отработать.