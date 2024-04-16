У нас залишилось 0 ракет. Зеленський відреагував на знищення Трипільської ТЕС

За словами глави держави Володимира Зеленського, Росія змогла знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети для її захисту через дефіцит допомоги від партнерів.

Брак ракет в України стає дедалі відчутнішим

Український лідер прокоментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку.

На переконання Володимира Зеленського, офіційний Тель-Авів самостійно не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі. Володимир Зеленський Президент України

Він також вкотре звернув увагу міжнародної спільноти на те, що наша країна вимушена захищати своє небо самостійно.

Попри те, що партнери дають Києву ту чи іншу техніку, однак станом на сьогодні з’явився серйозний дефіцит.

Я вам наведу один приклад дуже простий — на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля, — пояснив Володимир Зеленський. Поширити

Чи дійсно в України закінчилися ракети до Patriot і Iris-T

Як заявив нещодавно радник глави ОПУ Михайло Подоляк, попри те, що в України поки ще не закінчилися американські ракети ППО Patriot і німецькі Iris-T, їхній дефіцит справді відчутний.

Система перевантажена… Тепер ми повинні зрозуміти, чи зможемо ми зберегти систему, чи потрібні нам додаткові системи ППО, особливо проти ультразвукових балістичних ракет і чи зможемо ми відновити зруйновані об'єкти, — пояснив Михайло Подоляк. Поширити

Команда Володимира Зеленського схвильована тим фактом, що союзники Києва дедалі рідше засуджують злочини Кремля проти України.