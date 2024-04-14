Президент Володимир Зеленський заявив про ускладнення ситуації на деяких напрямках фронту, зокрема, на Донеччині.

Зеленський про ускладнення ситуації на фронті

Фронт. Ситуація на фронті в час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями — і особливо на донецьких напрямках — важчає. Я дякую кожній бригаді, кожному солдату й командиру, які роблять усе, щоб захистити наші позиції, та які знищують окупанта, — зазначив президент. Поширити

Глава держави також відзначив підрозділи, які заслуговують на особливу вдячність:

58-ма окрема мотопіхотна бригада;

68-ма окрема єгерська бригада;

148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ;

55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ";

підрозділи "Кракен", "Артан" та 9-й департамент ГУР.

Слава кожному й кожній, хто робить усе, щоб Україна захистила себе від російського терору! Слава всім, хто робить нашу державу міцнішою. Всім у світі, хто допомагає, я дякую, — підкреслив Зеленський. Поширити

Що відомо про спроби армії РФ захопити Часів Яр

За словами заступника командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Олеся Маляревича в ефірі телемарафону, окупаційна армія РФ не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута та захопити Часів Яр.

Я не знаю, як росіяни ще можуть його посилити, вони вже зараз атакують десятками одинць техніки. Буває, що вони застосовують 30 одиниць техніки за одну атаку, — підкреслює Маляревич. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти за будь-яку ціну прагнуть захопити Часів Яр.