Зеленський назвав важкі напрямки фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав важкі напрямки фронту

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про ускладнення ситуації на деяких напрямках фронту, зокрема, на Донеччині. 

Зеленський про ускладнення ситуації на фронті

Фронт. Ситуація на фронті в час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями — і особливо на донецьких напрямках — важчає. Я дякую кожній бригаді, кожному солдату й командиру, які роблять усе, щоб захистити наші позиції, та які знищують окупанта, — зазначив президент.

Глава держави також відзначив підрозділи, які заслуговують на особливу вдячність:

  • 58-ма окрема мотопіхотна бригада;

  • 68-ма окрема єгерська бригада;

  • 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ;

  • 55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ";

  • підрозділи "Кракен", "Артан" та 9-й департамент ГУР.

Слава кожному й кожній, хто робить усе, щоб Україна захистила себе від російського терору! Слава всім, хто робить нашу державу міцнішою. Всім у світі, хто допомагає, я дякую, — підкреслив Зеленський.

Що відомо про спроби армії РФ захопити Часів Яр

За словами заступника командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Олеся Маляревича в ефірі телемарафону, окупаційна армія РФ не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута та захопити Часів Яр.

Я не знаю, як росіяни ще можуть його посилити, вони вже зараз атакують десятками одинць техніки. Буває, що вони застосовують 30 одиниць техніки за одну атаку, — підкреслює Маляревич.

Він підкреслив, що російські окупанти за будь-яку ціну прагнуть захопити Часів Яр.

Ми знаємо, що вони шалено хочуть захопити Часів Яр. Ми отримуємо підсилення, маємо чим працювати, маємо боєприпаси. Ми робимо свою роботу, робимо все, що можемо, аби росіянам це не вдалось, — запевнив військовий.

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