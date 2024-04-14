Президент Володимир Зеленський заявив про ускладнення ситуації на деяких напрямках фронту, зокрема, на Донеччині.
Зеленський про ускладнення ситуації на фронті
Глава держави також відзначив підрозділи, які заслуговують на особливу вдячність:
58-ма окрема мотопіхотна бригада;
68-ма окрема єгерська бригада;
148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ;
55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ";
підрозділи "Кракен", "Артан" та 9-й департамент ГУР.
Що відомо про спроби армії РФ захопити Часів Яр
За словами заступника командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Олеся Маляревича в ефірі телемарафону, окупаційна армія РФ не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута та захопити Часів Яр.
Він підкреслив, що російські окупанти за будь-яку ціну прагнуть захопити Часів Яр.
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