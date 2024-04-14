Зеленский назвал тяжелые направления фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал тяжелые направления фронта

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил об усложнении ситуации на некоторых направлениях фронта, в частности, в Донецкой области.

Зеленский об усложнении ситуации на фронте

Фронт. Ситуация на фронте во время столь горячей войны всегда сложна. Но в эти дни — и особенно в донецких направлениях — становится тяжелее. Я благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делают все, чтобы защитить наши позиции, и которые уничтожают оккупанта, — отметил президент.

Глава государства также отметил подразделения, заслуживающие особой благодарности:

  • 58-я отдельная мотопехотная бригада;

  • 68-я отдельная егерская бригада;

  • 148 отдельная артиллерийская бригада ДШВ;

  • 55 отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь";

  • подразделения "Кракен", "Артан" и 9-й департамент ГУР.

Слава каждому и каждому, кто делает все, чтобы Украина защитила себя от российского террора! Слава всем, кто делает наше государство более крепким. Всех в мире, кто помогает, я благодарю, — подчеркнул Зеленский.

Что известно о попытках армии РФ захватить Времен Яр

По словам заместителя командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Олеся Маляревича в эфире телемарафона, оккупационная армия РФ не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута и захватить Времен Яр.

Я не знаю, как россияне еще могут его усилить, они уже сейчас атакуют десятками единиц техники. Бывает, что они используют 30 единиц техники за одну атаку, — подчеркивает Маляревич.

Он подчеркнул, что российские оккупанты любой ценой стремятся захватить Времен Яр.

Мы знаем, что они безумно хотят захватить Времен Яр. Мы получаем усиление, есть чем работать, есть боеприпасы. Мы делаем свою работу, делаем все, что можем, чтобы россиянам это не удалось, заверил военный.

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