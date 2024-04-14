Фронт. Ситуация на фронте во время столь горячей войны всегда сложна. Но в эти дни — и особенно в донецких направлениях — становится тяжелее. Я благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делают все, чтобы защитить наши позиции, и которые уничтожают оккупанта, — отметил президент.