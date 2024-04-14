Президент Владимир Зеленский заявил об усложнении ситуации на некоторых направлениях фронта, в частности, в Донецкой области.
Зеленский об усложнении ситуации на фронте
Глава государства также отметил подразделения, заслуживающие особой благодарности:
58-я отдельная мотопехотная бригада;
68-я отдельная егерская бригада;
148 отдельная артиллерийская бригада ДШВ;
55 отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь";
подразделения "Кракен", "Артан" и 9-й департамент ГУР.
Что известно о попытках армии РФ захватить Времен Яр
По словам заместителя командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Олеся Маляревича в эфире телемарафона, оккупационная армия РФ не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута и захватить Времен Яр.
Он подчеркнул, что российские оккупанты любой ценой стремятся захватить Времен Яр.
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