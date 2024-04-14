Президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам, отметив, что риторика и мнения не помогут оградить небо и жизнь украинцев от атак преступной армии РФ.
Зеленский упрекает партнеров в отсутствии необходимой помощи
Он отметил, что в каждой выпущенной преступной армией РФ ракете по Украине обнаруживают десятки компонентов иностранного производства, которые попадают в страну-агрессорку через посредников и соседние страны.
Как атака Ирана по Израилю может стать примером аналогичной защиты воздушного пространства Украины
Глава государства обратил внимание на тот факт, что атака Ирана по Израилю минувшей ночью продемонстрировала, как современная авиация и современные системы ПВО способны защищать жизнь.
Украина, как сказал в обращении президент, нуждается в помощи партнеров, а не в их риториках и мнениях.
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