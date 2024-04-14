Президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам, отметив, что риторика и мнения не помогут оградить небо и жизнь украинцев от атак преступной армии РФ.

Зеленский упрекает партнеров в отсутствии необходимой помощи

Россия использует каждый день, каждую неделю, каждый месяц, чтобы нанести значительный ущерб. К сожалению, помощь Украине до сих пор ограничена, а российское государство до сих пор имеет доступ к критическим компонентам, необходимым для производства ракет и дронов, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Он отметил, что в каждой выпущенной преступной армией РФ ракете по Украине обнаруживают десятки компонентов иностранного производства, которые попадают в страну-агрессорку через посредников и соседние страны.

Все это должно быть прекращено и может быть прекращено: и попустительство террора, и возможность террористов искать себе сообщников по миру, и сам российский террор — все его проявления, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Как атака Ирана по Израилю может стать примером аналогичной защиты воздушного пространства Украины

Глава государства обратил внимание на тот факт, что атака Ирана по Израилю минувшей ночью продемонстрировала, как современная авиация и современные системы ПВО способны защищать жизнь.

И весь мир увидел, что Израиль в этой защите был не один — угрозу в небе уничтожали и союзники. И когда Украина говорит союзникам, что единство дает лучшую защиту, эффективность этого они уже хорошо знают. Знают и снабжают. И когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, значит, надо действовать и действовать сильно, — подчеркивает Зеленский. Поделиться

Украина, как сказал в обращении президент, нуждается в помощи партнеров, а не в их риториках и мнениях.