Президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів, зазначивши, що риторика та думки не допоможуть захистити небо та життя українців від атак злочинної армії РФ.
Зеленський дорікає партнерам через відсутність необхідної допомоги
Він зазначив, що у кожній випущеній злочинною армією РФ ракеті по Україні виявляють десятки компонентів іноземного виробництва, які потрапляють до країни-агресорки через посередників та сусідні країни.
Як атака Ірану по Ізраїлю може стати прикладом аналогічного захисту повітряного простору України
Глава держави звернув увагу на той факт, що атака Ірану по Ізраїлю минулої ночі продемонструвала, як сучасна авіація та сучасні системи ППО здатні захищати життя.
Україна, як сказав у зверненні президент, потребує допомоги партнерів, а не в їх риторик та думок.
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