Зеленський дорікнув західним партнерам через зволікання із допомогою
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський дорікнув західним партнерам через зволікання із допомогою

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів, зазначивши, що риторика та думки не допоможуть захистити небо та життя українців від атак злочинної армії РФ. 

Зеленський дорікає партнерам через відсутність необхідної допомоги

Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів, — підкреслив глава держави.

Він зазначив, що у кожній випущеній злочинною армією РФ ракеті по Україні виявляють десятки компонентів іноземного виробництва, які потрапляють до країни-агресорки через посередників та сусідні країни.

Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор — усі його прояви, — наголосив Зеленський.

Як атака Ірану по Ізраїлю може стати прикладом аналогічного захисту повітряного простору України

Глава держави звернув увагу на той факт, що атака Ірану по Ізраїлю минулої ночі продемонструвала, як сучасна авіація та сучасні системи ППО здатні захищати життя.

І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці — загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно, — підкреслює Зеленський.

Україна, як сказав у зверненні президент, потребує допомоги партнерів, а не в їх риторик та думок.

Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. І те, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки — те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати часу, — зазначив глава держави.

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