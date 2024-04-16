Зеленский осудил Конгресс за разделение вопроса помощи Украине и Израилю

Зеленский отметил, что на этой неделе Конгресс США рассмотрит вопрос помощи Израилю, однако остается непонятным, будет ли при этом рассмотрен вопрос финансирования поддержки Украины.

Удивительно. Это говорит о том, что это вопрос опасности тогда. Что это чистая политика. И если честно, это позор для мира. И просто позор для демократии и для всех, кто о демократии только говорит, — отметил глава государства. Поделиться

Глава государства подчеркнул, что отдельное рассмотрение вопросов помощи Украине и Израилю будет свидетельствовать о более важных для американских политиках предстоящих президентских выборах в США.

И это просто чистая политика. Когда весь мир говорит: как же так, Иран смог бить по Израилю, нужно сейчас популистически помогать Израилю и забыть, что происходит в Украине. Это чистая политика. Это значит, что всем все равно, сколько людей погибает в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги. Вот о чем это говорит. Они просто забывают, что у мертвых никаких рейтингов нет. И что, если Украина провалится, и будет война в других странах НАТО, и она будет, американские солдаты тогда будут защищать, — объясняет Зеленский. Поделиться

По его мнению, пока еще не поздно, Конгресс США должен одобрить помощь всем странам, страдающим агрессией со стороны тоталитарных режимов.

Зеленский об ожиданиях в случае победы Трампа на выборах в США

Зеленский также прокомментировал ожидания дальнейшей помощи Украине со стороны США в случае победы на выборах Дональда Трампа.

Мы не думаем, что нам будет легче. Мы боремся. Мы не думаем о следующем году. Мы думаем о завтрашнем дне. Наши цели, скажу вам, гораздо жизненнее и проще. Нам нужно жить завтра. Что будет в следующем году, я скажу вам откровенно, никто не знает. Потому что мы не понимаем на какой поддержке будет Украина, какие еще взрывы и войны еще могут быть в мире, что будет с Конгрессом Соединенных Штатов... Они могут одобрить решение. И я надеюсь, что они нас слушают и одобрят решение в ближайшие дни и недели, но не дольше, — отметил президент. Поделиться

Он объяснил, что сложно воевать, когда у врага количество авиации значительно превышает украинскую по пропорции 30 к 1, а артиллерии 10 к 1.

Мы же не просим о каком-то особом оружии. Мы же не говорим о каких-либо ракетах на 2 тыс-3 тыс км и т.д. Ничего такого нет. И никто не просит дать 500 самолетов или 300. Кстати, Россия использует только 300 самолетов только на территории Украины, подчеркивает Зеленский. Поделиться

Вместе с тем президент Украины надеется, что политика поддержки Украины не изменится, если в США будет избран на пост президента Дональда Трампа.