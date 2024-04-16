Зеленский отреагировал на рассмотрение Конгрессом помощи Израилю без Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на рассмотрение Конгрессом помощи Израилю без Украины

Владимир Зеленский
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Источник:  PBS NewsHour

Президент Владимир Зеленский назвал позором планы Палаты представителей Конгресса США рассмотреть проект помощи Израилю, исключив из него вопросы финансирования поддержки Украины.

Зеленский осудил Конгресс за разделение вопроса помощи Украине и Израилю

Зеленский отметил, что на этой неделе Конгресс США рассмотрит вопрос помощи Израилю, однако остается непонятным, будет ли при этом рассмотрен вопрос финансирования поддержки Украины.

Удивительно. Это говорит о том, что это вопрос опасности тогда. Что это чистая политика. И если честно, это позор для мира. И просто позор для демократии и для всех, кто о демократии только говорит, — отметил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что отдельное рассмотрение вопросов помощи Украине и Израилю будет свидетельствовать о более важных для американских политиках предстоящих президентских выборах в США.

И это просто чистая политика. Когда весь мир говорит: как же так, Иран смог бить по Израилю, нужно сейчас популистически помогать Израилю и забыть, что происходит в Украине. Это чистая политика. Это значит, что всем все равно, сколько людей погибает в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги. Вот о чем это говорит. Они просто забывают, что у мертвых никаких рейтингов нет. И что, если Украина провалится, и будет война в других странах НАТО, и она будет, американские солдаты тогда будут защищать, — объясняет Зеленский.

По его мнению, пока еще не поздно, Конгресс США должен одобрить помощь всем странам, страдающим агрессией со стороны тоталитарных режимов.

Зеленский об ожиданиях в случае победы Трампа на выборах в США

Зеленский также прокомментировал ожидания дальнейшей помощи Украине со стороны США в случае победы на выборах Дональда Трампа.

Мы не думаем, что нам будет легче. Мы боремся. Мы не думаем о следующем году. Мы думаем о завтрашнем дне. Наши цели, скажу вам, гораздо жизненнее и проще. Нам нужно жить завтра. Что будет в следующем году, я скажу вам откровенно, никто не знает. Потому что мы не понимаем на какой поддержке будет Украина, какие еще взрывы и войны еще могут быть в мире, что будет с Конгрессом Соединенных Штатов... Они могут одобрить решение. И я надеюсь, что они нас слушают и одобрят решение в ближайшие дни и недели, но не дольше, — отметил президент.

Он объяснил, что сложно воевать, когда у врага количество авиации значительно превышает украинскую по пропорции 30 к 1, а артиллерии 10 к 1.

Мы же не просим о каком-то особом оружии. Мы же не говорим о каких-либо ракетах на 2 тыс-3 тыс км и т.д. Ничего такого нет. И никто не просит дать 500 самолетов или 300. Кстати, Россия использует только 300 самолетов только на территории Украины, подчеркивает Зеленский.

Вместе с тем президент Украины надеется, что политика поддержки Украины не изменится, если в США будет избран на пост президента Дональда Трампа.

Я буду верить, что Соединенные Штаты все же не остановят помощь. И мы будем союзническими государствами. И что политика президента, если он изменится, — никто не знает, это выбор американцев, но если он изменится, политика президента не изменится по крайней мере по отношению к Украине, — выразил надежду Зеленский.

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