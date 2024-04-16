Президент Владимир Зеленский назвал позором планы Палаты представителей Конгресса США рассмотреть проект помощи Израилю, исключив из него вопросы финансирования поддержки Украины.
Зеленский осудил Конгресс за разделение вопроса помощи Украине и Израилю
Зеленский отметил, что на этой неделе Конгресс США рассмотрит вопрос помощи Израилю, однако остается непонятным, будет ли при этом рассмотрен вопрос финансирования поддержки Украины.
Глава государства подчеркнул, что отдельное рассмотрение вопросов помощи Украине и Израилю будет свидетельствовать о более важных для американских политиках предстоящих президентских выборах в США.
По его мнению, пока еще не поздно, Конгресс США должен одобрить помощь всем странам, страдающим агрессией со стороны тоталитарных режимов.
Зеленский об ожиданиях в случае победы Трампа на выборах в США
Зеленский также прокомментировал ожидания дальнейшей помощи Украине со стороны США в случае победы на выборах Дональда Трампа.
Он объяснил, что сложно воевать, когда у врага количество авиации значительно превышает украинскую по пропорции 30 к 1, а артиллерии 10 к 1.
Вместе с тем президент Украины надеется, что политика поддержки Украины не изменится, если в США будет избран на пост президента Дональда Трампа.
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