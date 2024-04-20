Законопроект о поддержке Украины. Палата представителей Конгресса США отклонила все поправки

Все поправки в законопроект о поддержке Украины были отклонены в Палате представителей Соединенных Штатов перед окончательным голосованием.

Поправки к законопроекту об Украине не приняты

Палата представителей Конгресса США готовится голосовать за законопроект о помощи Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В частности, отклонили поправку конгрессвумен Виктории Спарц, которая предлагала исключить из законопроекта положения, позволяющие Белому дому выделять Украине оружие непосредственно из составов американской армии. Поделиться

Отклонили и поправку конгрессвумэн Кэт Каммак, которая предлагала отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной.

Предложение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин о том, чтобы "каждая сумма в долларах в этом законе была уменьшена до нуля" была отклонена также.

В то же время конгрессмен Кевин Герн, предлагавший запретить использование средств Фонда поддержки экономики для выплаты пенсий, отозвал поправку сам.

Рассмотрение законопроекта о помощи Украине: что известно

20 апреля Палата представителей будет рассматривать законопроекты о помощи иностранным государствам. Ожидается, что окончательное голосование начнется около 20.00 по киевскому времени.

16 апреля спикер Палаты представителей Джонсон представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансированию национальной безопасности.

13 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 млрд долл, включающий финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.

Документ предусматривает более 60 млрд долл Украине, 14 млрд — Израиля и 4,83 млрд — поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая. Поделиться

Он также предоставит 9,15 млрд долл гуманитарной помощи гражданским в Газе и на Западном берегу, в Украине и других зонах конфликта в мире.

Для окончательного одобрения за законопроект должен проголосовать Палата представителей, а затем документ должен подписать президент США Джо Байден.