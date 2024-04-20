Законопроект о поддержке Украины. Палата представителей Конгресса США отклонила все поправки

Все поправки в законопроект о поддержке Украины были отклонены в Палате представителей Соединенных Штатов перед окончательным голосованием.
Поправки к законопроекту об Украине не приняты
Палата представителей Конгресса США готовится голосовать за законопроект о помощи Украине.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Отклонили и поправку конгрессвумэн Кэт Каммак, которая предлагала отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной.
Предложение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин о том, чтобы "каждая сумма в долларах в этом законе была уменьшена до нуля" была отклонена также.
В то же время конгрессмен Кевин Герн, предлагавший запретить использование средств Фонда поддержки экономики для выплаты пенсий, отозвал поправку сам.
Рассмотрение законопроекта о помощи Украине: что известно
20 апреля Палата представителей будет рассматривать законопроекты о помощи иностранным государствам. Ожидается, что окончательное голосование начнется около 20.00 по киевскому времени.
16 апреля спикер Палаты представителей Джонсон представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансированию национальной безопасности.
13 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 млрд долл, включающий финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.
Он также предоставит 9,15 млрд долл гуманитарной помощи гражданским в Газе и на Западном берегу, в Украине и других зонах конфликта в мире.
Для окончательного одобрения за законопроект должен проголосовать Палата представителей, а затем документ должен подписать президент США Джо Байден.
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