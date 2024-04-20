Использование замороженных активов РФ для Украины. Палата представителей США приняла законопроект
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Использование замороженных активов РФ для Украины. Палата представителей США приняла законопроект

Конгресс
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Источник:  Голос Америки

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект об использовании замороженных активов РФ.

Замороженные США российские активы могут передать Украине

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине

Об этом сообщает "Голос Америки".

Законопроект № 8038 о передаче замороженных активов РФ Украине набрал 385 голосов "За" и 34 — "Против". Теперь решение должно принять Сенат США.

Украина в рамках процедуры может получить примерно 8 млрд долл. замороженных российских активов.

Поправки к законопроекту об Украине не приняты

Палата представителей Конгресса США готовится голосовать за законопроект о помощи Украине.

В частности, отклонили поправку конгрессвумен Виктории Спарц, которая предлагала исключить из законопроекта положения, позволяющие Белому дому выделять Украине оружие непосредственно из составов американской армии.

Отклонили и поправку конгрессвумэн Кэт Каммак, которая предлагала отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной.

Предложение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин о том, чтобы "каждая сумма в долларах в этом законе была уменьшена до нуля" была отклонена также.

В то же время конгрессмен Кевин Герн, предлагавший запретить использование средств Фонда поддержки экономики для выплаты пенсий, отозвал поправку сам.

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