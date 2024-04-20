Що відомо про розгляд Сенатом проекту допомоги Україні

За словами лідера демократичної більшості у Сенаті Чака Шумера, окрім проекту з допомоги Україні, також будуть розглянуті проекти підтримки Ізраїлю та Тайваню.

Підкреслюється, що Сенат вже схвалив окремі законодавчі акти.

Це зробило шлях документу до президентського столу, де його має підписати Джо Байден, "доволі простим".

Як в США та в Україні реагують на схвалення у Палаті представників допомоги Україні

Президент США Джо Байден привітав схвалення Палатою представників проектів з фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Зокрема, американський лідер висловив вдячність представникам обох партій Конгресу та спікеру Палати представників, республіканцю Майку Джонсону.

Президент США зауважив, що зараз "надзвичайно невідкладний момент", коли Україна зазнає безперервних бомбардувань з боку Росії, а Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану.

Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою, — зазначив Байден. Поширити

Привітав рішення Палати представників Конгресу США і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він назвав це рішення "давно назрілим".

Як розповів у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, загальний обсяг американської допомоги Україні становить майже 61 млрд доларів.

За його словами, ці кошти будуть витрачені на такі напрямки:

49,9 млрд — оборонні видатки;

7,8 млрд — потенційна бюджетна підтримка;

1,57 млрд — економічна допомога;

400 млн — на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Очікуємо на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів. Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури, — підкреслив глава українського уряду. Поширити

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter назвав голосування в Палаті представників США "поганим днем для Путіна".