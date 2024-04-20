Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни — війни, яку Путін повинен програти, — зазначив Зеленський.