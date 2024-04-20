Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Палаті представників Конгресу США за схвалення фінансування допомоги Україні.
Як Зеленський відреагував на схвалення у Конгресі США допомоги Україні
За його словами, Палата представників, 20 квітня, ухвалила життєво важливий законопроект, який допоможе запобігти поширенню агресії з боку Росії за межі України.
Зеленський підкреслив, що завдяки схваленню цієї допомоги вдасться врятувати тисячі житів і посили обороноздатність України та США.
Зеленський про вплив допомоги від США на перебіг війни
Глава держави підкреслив, що ухвалену США допомогу Україні відчують насамперед українські військові на фронті, а також українські міста і села.
Він також висловив сподівання, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту США Джо Байдену "будуть достатньо швидкими".
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