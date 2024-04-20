Зеленський подякував Конгресу США за хвалення допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський подякував Конгресу США за хвалення допомоги Україні

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Палаті представників Конгресу США за схвалення фінансування допомоги Україні. 

Як Зеленський відреагував на схвалення у Конгресі США допомоги Україні

Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати, — підкреслив президент.

За його словами, Палата представників, 20 квітня, ухвалила життєво важливий законопроект, який допоможе запобігти поширенню агресії з боку Росії за межі України.

Зеленський підкреслив, що завдяки схваленню цієї допомоги вдасться врятувати тисячі житів і посили обороноздатність України та США.

Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко! — підкреслив Зеленський.

Зеленський про вплив допомоги від США на перебіг війни

Глава держави підкреслив, що ухвалену США допомогу Україні відчують насамперед українські військові на фронті, а також українські міста і села.

Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували: про пакет американської підтримки. За яке так ми боролися. Дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору, — наголосив президент.

Він також висловив сподівання, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту США Джо Байдену "будуть достатньо швидкими".

Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни — війни, яку Путін повинен програти, — зазначив Зеленський.

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