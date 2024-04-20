Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей Конгресса США за одобрение финансирования помощи Украине.
Как Зеленский отреагировал на одобрение в Конгрессе США помощи Украине
По его словам, Палата представителей, 20 апреля, приняла жизненно важный законопроект, который поможет предотвратить распространение агрессии со стороны России за пределы Украины.
Зеленский подчеркнул, что благодаря одобрению этой помощи удастся спасти тысячи рожей и усилили обороноспособность Украины и США.
Зеленский о влиянии помощи от США на ход войны
Глава государства подчеркнул, что принятую США помощь Украине ощутят, прежде всего, украинские военные на фронте, а также украинские города и села.
Он также выразил надежду, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление президенту США Джо Байдену "будут достаточно скорыми".
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