Зеленский поблагодарил Конгресс США за одобрение помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский поблагодарил Конгресс США за одобрение помощи Украине

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей Конгресса США за одобрение финансирования помощи Украине.

Как Зеленский отреагировал на одобрение в Конгрессе США помощи Украине

Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, сохраняющее правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражение, пока Америка будет помогать их защищать, — подчеркнул президент.

По его словам, Палата представителей, 20 апреля, приняла жизненно важный законопроект, который поможет предотвратить распространение агрессии со стороны России за пределы Украины.

Зеленский подчеркнул, что благодаря одобрению этой помощи удастся спасти тысячи рожей и усилили обороноспособность Украины и США.

Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение Президенту Байдену. Спасибо, Америка! — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о влиянии помощи от США на ход войны

Глава государства подчеркнул, что принятую США помощь Украине ощутят, прежде всего, украинские военные на фронте, а также украинские города и села.

Сегодня мы получили ожидаемое решение о пакете американской поддержки. За которое так мы сражались. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, страдающие российским террором, — подчеркнул президент.

Он также выразил надежду, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление президенту США Джо Байдену "будут достаточно скорыми".

Мы ценим каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни нашей, которую Россия так хочет зарыть в руинах. Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство. Именно такое американское лидерство жизненно важно для того, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов. Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны — войны, которую Путин должен проиграть, — отметил Зеленский.

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