По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, он поддерживает одобрение Палатой представителей помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также считает это четким сигналом для мировых диктаторов.
США помогут Украине остановить Путина
Блюменталь, реагируя на последние события в Палате представителей, напомнил о словах главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса: "Рад, что ты вернулась, Америка".
По мнению американского политика, у официального Вашингтона есть все необходимые ресурсы, а также силы, чтобы защищать своих союзников.
Как известно, США могут производить необходимые артиллерийские снаряды, дальнобойную артиллерию, ударные пушки.
Зеленский отреагировал на одобрение в Конгрессе США помощи Украине
Как заявил 20 апреля глава государства Владимир Зеленский, он искренне благодарен Палате представителей Конгресса США за одобрение финансирования помощи Украине.
По убеждению Владимира Зеленского, помощь США даст возможность ВСУ разгромить армию РФ на поле боя.
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