По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, он поддерживает одобрение Палатой представителей помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также считает это четким сигналом для мировых диктаторов.

США помогут Украине остановить Путина

Блюменталь, реагируя на последние события в Палате представителей, напомнил о словах главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса: "Рад, что ты вернулась, Америка".

Я думаю, что Америка снова в наступлении, и это признак того, что мы можем объединиться двухпартийно ради нашей национальной безопасности и отправить сообщение Владимиру Путину, Си Цзиньпину, мировым диктаторам — слишком рано открывать шампанское, Америка собирается защищать демократию. Ричард Блюменталь Сенатор-демократ

По мнению американского политика, у официального Вашингтона есть все необходимые ресурсы, а также силы, чтобы защищать своих союзников.

Как известно, США могут производить необходимые артиллерийские снаряды, дальнобойную артиллерию, ударные пушки.

Мы также можем применить санкции и конфисковать и продать российские активы, чтобы обеспечить больше ресурсов для Украины, — подчеркнул Ричард Блюменталь. Поделиться

Зеленский отреагировал на одобрение в Конгрессе США помощи Украине

Как заявил 20 апреля глава государства Владимир Зеленский, он искренне благодарен Палате представителей Конгресса США за одобрение финансирования помощи Украине.

Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, сохраняющее правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражение, пока Америка будет помогать их защищать, — подчеркнул президент. Поделиться

По убеждению Владимира Зеленского, помощь США даст возможность ВСУ разгромить армию РФ на поле боя.