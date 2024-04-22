Буданов предупреждает об усложнении ситуации на фронте в ближайшее время
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов предупреждает об усложнении ситуации на фронте в ближайшее время

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Источник:  ВВС News Украина

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украине предстоит «достаточно тяжелая» ситуация в ближайшее время.

Что прогнозирует глава ГУР по ситуации на фронте

Нас ждет довольно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут, — сказал он.

По его словам, речь идет о фронте, в том числе.

Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они производят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это трудный период будет.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

глава ГУР

Сможет ли помощь США переломить ход войны в Украине

Издание отмечает, что будет многое зависеть от того, как быстро американская помощь дойдет до линии фронта. Из-за того, что пакет помощи был заблокирован в Конгрессе в течение шести месяцев, ВСУ боролись с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, в то время как силы Кремля использовали свое преимущество.

По словам Николая Белескова, научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве, эта помощь дает передышку украинским военным и поможет им замедлить продвижение Кремля, вести "эффективную оборону" и минимизировать потери. Но для того, чтобы пойти дальше, необходима большая помощь, а это сложная перспектива в США, учитывая сопротивление республиканцев в Конгрессе.

Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и дальше — поскольку стратегия Путина состоит в том, чтобы переждать, — говорит он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с предоставлением американской помощи у Украины есть все шансы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что даже если американская техника будет доставлена быстро, транспортная логистика, скорее всего, будет означать, что помощь "не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель".

Украинцам нанесен серьезный ущерб, а их вооруженные силы слабее, чем были бы в другой ситуации. Однако, по крайней мере, сейчас, благодаря значительным вливаниям американской помощи, украинцы должны быть в состоянии стабилизировать ситуацию, — написал Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии.

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