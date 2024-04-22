Буданов предупреждает об усложнении ситуации на фронте в ближайшее время

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украине предстоит «достаточно тяжелая» ситуация в ближайшее время.
Что прогнозирует глава ГУР по ситуации на фронте
По его словам, речь идет о фронте, в том числе.
Сможет ли помощь США переломить ход войны в Украине
Издание отмечает, что будет многое зависеть от того, как быстро американская помощь дойдет до линии фронта. Из-за того, что пакет помощи был заблокирован в Конгрессе в течение шести месяцев, ВСУ боролись с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, в то время как силы Кремля использовали свое преимущество.
По словам Николая Белескова, научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве, эта помощь дает передышку украинским военным и поможет им замедлить продвижение Кремля, вести "эффективную оборону" и минимизировать потери. Но для того, чтобы пойти дальше, необходима большая помощь, а это сложная перспектива в США, учитывая сопротивление республиканцев в Конгрессе.
Президент Владимир Зеленский заявил, что с предоставлением американской помощи у Украины есть все шансы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.
В то же время, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что даже если американская техника будет доставлена быстро, транспортная логистика, скорее всего, будет означать, что помощь "не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель".
Украинцам нанесен серьезный ущерб, а их вооруженные силы слабее, чем были бы в другой ситуации. Однако, по крайней мере, сейчас, благодаря значительным вливаниям американской помощи, украинцы должны быть в состоянии стабилизировать ситуацию, — написал Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-