Буданов предупреждает об усложнении ситуации на фронте в ближайшее время

Что прогнозирует глава ГУР по ситуации на фронте

Нас ждет довольно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут, — сказал он. Поделиться

По его словам, речь идет о фронте, в том числе.

Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они производят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это трудный период будет. Кирилл Буданов глава ГУР

Сможет ли помощь США переломить ход войны в Украине

Издание отмечает, что будет многое зависеть от того, как быстро американская помощь дойдет до линии фронта. Из-за того, что пакет помощи был заблокирован в Конгрессе в течение шести месяцев, ВСУ боролись с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, в то время как силы Кремля использовали свое преимущество.

По словам Николая Белескова, научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве, эта помощь дает передышку украинским военным и поможет им замедлить продвижение Кремля, вести "эффективную оборону" и минимизировать потери. Но для того, чтобы пойти дальше, необходима большая помощь, а это сложная перспектива в США, учитывая сопротивление республиканцев в Конгрессе.

Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и дальше — поскольку стратегия Путина состоит в том, чтобы переждать, — говорит он. Поделиться

Президент Владимир Зеленский заявил, что с предоставлением американской помощи у Украины есть все шансы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что даже если американская техника будет доставлена быстро, транспортная логистика, скорее всего, будет означать, что помощь "не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель".