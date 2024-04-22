При каком условии ВСУ смогут остановить наступление армии РФ — объяснение аналитиков

Как считает американский Институт изучения войны, украинские защитники смогут приостановить российское наступление при условии оперативного получения помощи от США.

Помощь США сыграет ключевую роль на украинском фронте

Согласно данным главы комитета по разведке Сената США Марка Уорнера, американская военная помощь Украине, в том числе и ATACMS, может приехать в Украину в течение недели, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.

Украинский лидер Владимир Зеленский озвучил прогноз, что оперативная поставка помощи от США даст возможность ВСУ стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.

Тем не менее аналитики ISW предполагают, что украинским воинам грозят новые неудачи на поле боя в ближайшие недели, если американское оружие не придет так быстро, как рассчитывают в Украине.

Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться "окном" до прибытия американской военной помощи с целью использования ограничений по поставкам вооружения для Украины, — сказано в сообщении.

Потери армии РФ по состоянию на 22 апреля 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили: