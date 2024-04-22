За якої умови ЗСУ зможуть зупинити наступ армії РФ — пояснення аналітиків

Як вважає американський Інститут вивчення війни, українські захисники зможуть призупинити російський наступ за умови оперативного отримання допомоги від США.
Допомога США зіграє ключову роль на українському фронті
Згідно з даними очільника комітету з розвідки Сенату США Марка Ворнера, американська військова допомога Україні, зокрема й ATACMS, може приїхати в Україну протягом тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.
Український лідер Володимир Зеленський озвучив прогноз, що оперативне постачання допомоги від США дасть можливість ЗСУ стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.
Попри це, аналітики ISW припускають, що українським воїнам загрожують нові невдачі на полі бою у найближчі тижні, якщо американська зброя не прийде так швидко, як розраховують в Україну.
Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції та ракетні і безпілотні удари в найближчі тижні, щоб скористатися "вікном" до прибуття американської військової допомоги з метою використання обмежень у постачанні озброєння для України, — йдеться в повідомленні.
Втрати армії РФ станом на 22 квітня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 460 260 (+730) осіб,
танків − 7 236 (+7) од,
бойових броньованих машин − 13 904 (+8) од,
артилерійських систем − 11 736 (+17) од,
РСЗВ − 1 046 (+0) од,
засобів ППО − 768 (+1) од,
літаків − 348 (+0) од,
гелікоптерів − 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 384 (+5) од,
крилатих ракет − 2 117 (+2) од,
кораблів/катерів − 26 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 15 812 (+27) од,
спеціальної техніки − 1 934 (+8) од.