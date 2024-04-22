За якої умови ЗСУ зможуть зупинити наступ армії РФ — пояснення аналітиків

Як вважає американський Інститут вивчення війни, українські захисники зможуть призупинити російський наступ за умови оперативного отримання допомоги від США.

Допомога США зіграє ключову роль на українському фронті

Згідно з даними очільника комітету з розвідки Сенату США Марка Ворнера, американська військова допомога Україні, зокрема й ATACMS, може приїхати в Україну протягом тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

Український лідер Володимир Зеленський озвучив прогноз, що оперативне постачання допомоги від США дасть можливість ЗСУ стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

Попри це, аналітики ISW припускають, що українським воїнам загрожують нові невдачі на полі бою у найближчі тижні, якщо американська зброя не прийде так швидко, як розраховують в Україну.

Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції та ракетні і безпілотні удари в найближчі тижні, щоб скористатися "вікном" до прибуття американської військової допомоги з метою використання обмежень у постачанні озброєння для України, — йдеться в повідомленні.

Втрати армії РФ станом на 22 квітня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали: