За якої умови ЗСУ зможуть зупинити наступ армії РФ — пояснення аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

За якої умови ЗСУ зможуть зупинити наступ армії РФ — пояснення аналітиків

ЗСУ
Джерело:  ISW

Як вважає американський Інститут вивчення війни, українські захисники зможуть призупинити російський наступ за умови оперативного отримання допомоги від США.

Допомога США зіграє ключову роль на українському фронті

Згідно з даними очільника комітету з розвідки Сенату США Марка Ворнера, американська військова допомога Україні, зокрема й ATACMS, може приїхати в Україну протягом тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

Український лідер Володимир Зеленський озвучив прогноз, що оперативне постачання допомоги від США дасть можливість ЗСУ стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

Попри це, аналітики ISW припускають, що українським воїнам загрожують нові невдачі на полі бою у найближчі тижні, якщо американська зброя не прийде так швидко, як розраховують в Україну.

Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції та ракетні і безпілотні удари в найближчі тижні, щоб скористатися "вікном" до прибуття американської військової допомоги з метою використання обмежень у постачанні озброєння для України, — йдеться в повідомленні.

Втрати армії РФ станом на 22 квітня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 460 260 (+730) осіб,

  • танків − 7 236 (+7) од,

  • бойових броньованих машин − 13 904 (+8) од,

  • артилерійських систем − 11 736 (+17) од,

  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,

  • засобів ППО − 768 (+1) од,

  • літаків − 348 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 384 (+5) од,

  • крилатих ракет − 2 117 (+2) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 812 (+27) од,

  • спеціальної техніки − 1 934 (+8) од.

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