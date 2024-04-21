Що насправді відбувається у Часовому Яру — ЗСУ описали ситуацію

Як повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, на Бахмутському напрямку активно працює російська артилерія та авіація. Попри це, бійці ЗСУ досі контролюють ситуацію у Часовому Яру, який намагаються захопити російські окупанти.
Часів Яр досі під контролем ЗСУ
Назар Волошин наголошує, що армія РФ тисне на Часів Яр, однак станом на сьогодні ситуація повністю контрольована, адже ворог в місто не проникнув.
Окрім того, Назар Волошин вкотре зазначив, для обстрілу Часового Яру та Бахмутського напрямку російські загарбники активно використовують боєприпаси північнокорейського й китайського виробництва.
Що відомо про втрати армії РФ на фронті станом на 21 квітня 2024 року
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно сягнули:
особового складу — близько 459530 (+950) осіб,
танків — 7229 (+16) од,
бойових броньованих машин — 13896 (+23) од,
артилерійських систем — 11719 (+41) од,
РСЗВ — 1046 (+0) од,
засобів ППО — 767 (+4) од,
літаків — 348 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9379 (+38) од,
крилатих ракет — 2115 (+6) од,
кораблів /катерів — 26 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 15785 (+68) од,
спеціальної техніки — 1926 (+8) од.
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