Що насправді відбувається у Часовому Яру — ЗСУ описали ситуацію
Категорія
Україна
Дата публікації

Що насправді відбувається у Часовому Яру — ЗСУ описали ситуацію

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Як повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, на Бахмутському напрямку активно працює російська артилерія та авіація. Попри це, бійці ЗСУ досі контролюють ситуацію у Часовому Яру, який намагаються захопити російські окупанти.

Часів Яр досі під контролем ЗСУ

Назар Волошин наголошує, що армія РФ тисне на Часів Яр, однак станом на сьогодні ситуація повністю контрольована, адже ворог в місто не проникнув.

Штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів і артилерії. Також останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як ФАБами, так і КАБами цивільну інфраструктуру і позиції захисників, — підкреслює речник ОСУВ "Хортиця".

Окрім того, Назар Волошин вкотре зазначив, для обстрілу Часового Яру та Бахмутського напрямку російські загарбники активно використовують боєприпаси північнокорейського й китайського виробництва.

Що відомо про втрати армії РФ на фронті станом на 21 квітня 2024 року

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно сягнули:

  • особового складу — близько 459530 (+950) осіб,

  • танків — 7229 (+16) од,

  • бойових броньованих машин — 13896 (+23) од,

  • артилерійських систем —  11719 (+41) од,

  • РСЗВ — 1046 (+0) од,

  • засобів ППО — 767 (+4) од,

  • літаків — 348 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9379 (+38) од,

  • крилатих ракет — 2115 (+6) од,

  • кораблів /катерів — 26 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15785 (+68) од,

  • спеціальної техніки — 1926 (+8) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці РДК анонсували відкриття другого фронту в Росії — відео
РДК
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
WP дізналося, коли Україна отримає зброю після схвалення допомоги Конгресом
допомога від США
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті незабаром різко зміниться. Експерт назвав дві важливі умови
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?