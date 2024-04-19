Бійці РДК анонсували відкриття другого фронту в Росії — відео

Як заявили воїни “Російського добровольчого корпусу” під час нового інтерв'ю, вони мають намір відкрити другий фронт на території країни-агресорки РФ.
РДК планує перенести війну на територію Росії
Журналісти поцікавилися в ідеолога корпусу «Кардинала», командира бронегрупи «Могили» та однго із бійців «Лакі», чого очікувати далі від російських добровольчих сил.
За їхніми словами, українські воїни ніколи не будуть заходити в Росію, щоб відкрити другий фронт.
Чому важливо подивитися документальну стрічку про РДК від медіа Online.UA
Нещодавно відеопродакшн українського медіа Online.UA представив документальний фільм "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” (РДК).
У ньому зібрані думки воїнів про те, чому РФ розпочала війну проти України та що потрібно зробити для знищення режиму Путіна.
Окрім того, саме у цій стрічці командир “РДК” Денис Нікітін вперше натякнув на весняний рейд російський добровольчих сил на територію країни-агресорки.
Що важливо розуміти, зйомки відбувалися на бойових позиціях РДК, тренувальних майданчиках та засекречених локаціях.
Як відомо, Путін боїться "Російський добровольчий корпус", тому РДК опинився у списку терористичних організацій у Росії.
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