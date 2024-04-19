Бійці РДК анонсували відкриття другого фронту в Росії — відео

Як заявили воїни “Російського добровольчого корпусу” під час нового інтерв'ю, вони мають намір відкрити другий фронт на території країни-агресорки РФ.

РДК планує перенести війну на територію Росії

Журналісти поцікавилися в ідеолога корпусу «Кардинала», командира бронегрупи «Могили» та однго із бійців «Лакі», чого очікувати далі від російських добровольчих сил.

За їхніми словами, українські воїни ніколи не будуть заходити в Росію, щоб відкрити другий фронт.

Але ми це зробити можемо. І з кожним роком ми будемо заходити все, потужніше. Якщо рік тому це було взагалі смішно і для них (влади РФ — ред.), і для нас, і загалом, то тепер вони знають, що РДК може зайти у будь-яку область, яка має кордон з Україною. І ми обов’язково зайдемо. Ми ще наберемося сил, врахуємо помилки, хоча цього разу їх було набагато менше, та влаштуємо таке, що Путіну доведеться відкрити другий фронт, — пообіцяли бійці РДК. Поширити

Чому важливо подивитися документальну стрічку про РДК від медіа Online.UA

Нещодавно відеопродакшн українського медіа Online.UA представив документальний фільм "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” (РДК).

У ньому зібрані думки воїнів про те, чому РФ розпочала війну проти України та що потрібно зробити для знищення режиму Путіна.

Окрім того, саме у цій стрічці командир “РДК” Денис Нікітін вперше натякнув на весняний рейд російський добровольчих сил на територію країни-агресорки.

Що важливо розуміти, зйомки відбувалися на бойових позиціях РДК, тренувальних майданчиках та засекречених локаціях.