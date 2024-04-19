Бойцы РДК анонсировали открытие второго фронта в России — видео

Как заявили воины "Русского добровольческого корпуса" во время нового интервью, они намерены открыть второй фронт на территории страны-агрессорки РФ.
РДК планирует перенести войну на территорию России
Журналисты поинтересовались у идеолога корпуса “Кардинала”, командира бронегруппы “Могилы” и одного из бойцов “Лаки”, чего ожидать дальше от российских добровольческих сил.
По их словам, украинские воины никогда не будут входить в Россию, чтобы открыть второй фронт.
Почему важно посмотреть документальный фильм о РДК от медиа Online.UA
Недавно видеопродакшн украинского медиа Online.UA представил документальный фильм "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК).
В нем собраны мнения воинов о том, почему РФ начала войну против Украины и что нужно предпринять для уничтожения режима Путина.
Кроме того, именно в этой ленте командир РДК Денис Никитин впервые намекнул на весенний рейд российских добровольческих сил на территорию страны-агрессорки.
Что важно понимать, съемки происходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и засекреченных локациях.
Как известно, Путин боится "Русского добровольческого корпуса", поэтому РДК оказался в списке террористических организаций в России.
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