Бойцы РДК анонсировали открытие второго фронта в России — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы РДК анонсировали открытие второго фронта в России — видео

РДК
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Как заявили воины "Русского добровольческого корпуса" во время нового интервью, они намерены открыть второй фронт на территории страны-агрессорки РФ.

РДК планирует перенести войну на территорию России

Журналисты поинтересовались у идеолога корпуса “Кардинала”, командира бронегруппы “Могилы” и одного из бойцов “Лаки”, чего ожидать дальше от российских добровольческих сил.

По их словам, украинские воины никогда не будут входить в Россию, чтобы открыть второй фронт.

Но мы это можем сделать. И с каждым годом мы будем заходить все мощнее. Если год назад это было вообще смешно и для них (властей РФ — ред.), и для нас, и вообще, то теперь они знают, что РДК может зайти в любую область, которая гнарчит с Украиной. И мы непременно зайдем. Мы еще наберемся сил, учтем ошибки, хотя в этот раз их было намного меньше, и устроим такое, что Путину придется открыть второй фронт, — пообещали бойцы РДК.

Почему важно посмотреть документальный фильм о РДК от медиа Online.UA

Недавно видеопродакшн украинского медиа Online.UA представил документальный фильм "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК).

В нем собраны мнения воинов о том, почему РФ начала войну против Украины и что нужно предпринять для уничтожения режима Путина.

Кроме того, именно в этой ленте командир РДК Денис Никитин впервые намекнул на весенний рейд российских добровольческих сил на территорию страны-агрессорки.

Что важно понимать, съемки происходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и засекреченных локациях.

Как известно, Путин боится "Русского добровольческого корпуса", поэтому РДК оказался в списке террористических организаций в России.

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